Bu Sene Türkiye’de En Çok Kullanılan 10 Twitter Hashtagi

2007 yılında takvimler 23 Ağustos’u gösterdiğinde sosyal medyanın etkileşim merkezi Twitter faaliyete geçti. Aradan geçen 11 yıl boyunca Facebook gibi dişli bir rakibin çalkantılı krizlerle boğuştuğu görüldü. Herhalde Twitter’ın sağlam politikaları ve iş yapış tarzından olacak ki bu krizlerden aynı şekilde etkilenmedi, üstelik kullanıcı sayısı hala artmaya devam ediyor.
Twitter’daki ilk etiketli (hashtag) paylaşım Chris Messina “@chrismessina” tarafından atılmıştı. O günden bu yana her gün 125 milyon farklı hashtagle paylaşım yapılıyor. Bu büyük mesaj havuzundan sıyrılan ve insanlar tarafından en çok tercih edilen hashtagler ise toplumun genel profili hakkında bilgi veriyor.
Elbette Twitter’ı kullanma amacınız genel kullanıcı kitlesinden çok farklı olabilir. Yine de içinde bulunduğumuz toplumda en çok hangi konulara karşı ilgi olduğunu öğrenmek gerek. Hazırsanız, geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye’de en çok kullanılan 10 hashtagi sıralıyoruz.
10. #dreamtvdebüyükfinal
9. #istanbul
8. #asfer
Bilmeyenler için: Siyah Beyaz Aşk dizisinin başrol karakterleri olan Aslı ve Ferhat'ın kısaltmasıymış.
7. #söz
Bir başka televizyon dizisi olan Söz
6. #siyahbeyazaşk
Sekizinci sıradaki etiket olan #asfer'in yer aldığı bir televiyon dizisinin adı.
5. #hazalsubaşı
Bir başka televizyon dizisi olan Adını Sen Koy'da başrol oyuncusu Hazal Subaşı
4. #erkanmeriç
Yine Adını Sen Koy dizisinin bir diğer başrolü Erkan Meriç
3. #survivor2018
Yılın en çok izlenilen televizyon programı Survivor
2. #adınısenkoy
1. #zehöm
Yine Adını Sen Koy dizisinin, bu kez karakter isimleri olan Zehra ve Ömer'in kısaltması Zehöm, Türkiye'de yılın en çok paylaşım alan etiketi oldu.