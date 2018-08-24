Bu Sene Türkiye’de En Çok Kullanılan 10 Twitter Hashtagi

Twitter, dünyanın en popüler sosyal medya mecralarından birisi olarak toplumların profillerini çizmeye devam ediyor. 23 Ağustos’ta kuruluş yıldönümünü kutlayan firma, bugünü Dünya Hashtag Günü olarak kutluyor. Hazır konu hashtag olarak bilinen etiketlere geldiyse, gelin hep birlikte ülkemizde en çok kullanılan 10 etikete bakalım.

2007 yılında takvimler 23 Ağustos’u gösterdiğinde sosyal medyanın etkileşim merkezi Twitter faaliyete geçti. Aradan geçen 11 yıl boyunca Facebook gibi dişli bir rakibin çalkantılı krizlerle boğuştuğu görüldü. Herhalde Twitter’ın sağlam politikaları ve iş yapış tarzından olacak ki bu krizlerden aynı şekilde etkilenmedi, üstelik kullanıcı sayısı hala artmaya devam ediyor.

Twitter’daki ilk etiketli (hashtag) paylaşım Chris Messina “@chrismessina” tarafından atılmıştı. O günden bu yana her gün 125 milyon farklı hashtagle paylaşım yapılıyor. Bu büyük mesaj havuzundan sıyrılan ve insanlar tarafından en çok tercih edilen hashtagler ise toplumun genel profili hakkında bilgi veriyor.

Elbette Twitter’ı kullanma amacınız genel kullanıcı kitlesinden çok farklı olabilir. Yine de içinde bulunduğumuz toplumda en çok hangi konulara karşı ilgi olduğunu öğrenmek gerek. Hazırsanız, geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye’de en çok kullanılan 10 hashtagi sıralıyoruz.

10. #dreamtvdebüyükfinal

9. #istanbul

8. #asfer

Bilmeyenler için: Siyah Beyaz Aşk dizisinin başrol karakterleri olan Aslı ve Ferhat'ın kısaltmasıymış.

7. #söz

Bir başka televizyon dizisi olan Söz

6. #siyahbeyazaşk

Sekizinci sıradaki etiket olan #asfer'in yer aldığı bir televiyon dizisinin adı.

5. #hazalsubaşı

Bir başka televizyon dizisi olan Adını Sen Koy'da başrol oyuncusu Hazal Subaşı

4. #erkanmeriç

Yine Adını Sen Koy dizisinin bir diğer başrolü Erkan Meriç

3. #survivor2018

Yılın en çok izlenilen televizyon programı Survivor

2. #adınısenkoy

1. #zehöm

Yine Adını Sen Koy dizisinin, bu kez karakter isimleri olan Zehra ve Ömer'in kısaltması Zehöm, Türkiye'de yılın en çok paylaşım alan etiketi oldu.