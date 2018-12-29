Bu Sene Üretimi Durdurulan ve Piyasadan Silinen 10 Otomobil

Araba üreticileri yeni ürünlerini piyasaya sürmek ve daha fazla satmalarını sağlamak için farklı farklı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bunlardan birisi de eski ya da çok tutmayan modelleri piyasadan çekmek, yani onları öldürmek.
İçinde birçok sedanın mevcut olduğu ve değişik sebeplerden dolayı üretimine son verilen arabaların bulunduğu bu listemize gelin beraber bakalım. Her modelin her ülkede durdurulmadığını da söyleyelim.
Cadillac ATS Sedan
Lincoln MKT
Lincoln MKX
Cadillac CT6 Hybrid
General Motors Serisi
- Cadillac CT6 (Çin hariç)
- Buick LaCrosse
- Chevrolet Impala
- Chevrolet Cruze
- Cadillac XTS
- Önceki nesil Chevrolet Silverado
- Önceki nesil GMC Sierra
- Chevrolet Volt
Chevrolet City Express
Alfa Romeo 4C Coupe
Nissan Juke
Ford Focus (sadece ABD'de)
Volkswagen Beetle
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