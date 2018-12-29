  • Bu Sene Üretimi Durdurulan ve Piyasadan Silinen 10 Otomobil

Bu Sene Üretimi Durdurulan ve Piyasadan Silinen 10 Otomobil

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Önünde sonunda herkes ve her şey ölümle yüzleşecek. Buna canlılar dahil olduğu gibi, cansız şeyler de dahil. Bu yıl birçok arabanın "ölümüne" tanık olduk. Gelin bunları beraber inceleyelim.

Araba üreticileri yeni ürünlerini piyasaya sürmek ve daha fazla satmalarını sağlamak için farklı farklı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bunlardan birisi de eski ya da çok tutmayan modelleri piyasadan çekmek, yani onları öldürmek.
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İçinde birçok sedanın mevcut olduğu ve değişik sebeplerden dolayı üretimine son verilen arabaların bulunduğu bu listemize gelin beraber bakalım. Her modelin her ülkede durdurulmadığını da söyleyelim.

Cadillac ATS Sedan

Lincoln MKT

Lincoln MKX

Cadillac CT6 Hybrid

General Motors Serisi

  • Cadillac CT6 (Çin hariç)
  • Buick LaCrosse
  • Chevrolet Impala
  • Chevrolet Cruze
  • Cadillac XTS
  • Önceki nesil Chevrolet Silverado
  • Önceki nesil GMC Sierra 
  • Chevrolet Volt

Chevrolet City Express

Alfa Romeo 4C Coupe

Nissan Juke

Ford Focus (sadece ABD'de)

Volkswagen Beetle
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BMW 3 Series Wagon

Bonus: Honda Asimo

Kaynak : https://jalopnik.com/all-the-cars-that-died-in-2018-1831361450
Etiketler: hibrit araba, araba
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