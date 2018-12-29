Bu Sene Üretimi Durdurulan ve Piyasadan Silinen 10 Otomobil

Önünde sonunda herkes ve her şey ölümle yüzleşecek. Buna canlılar dahil olduğu gibi, cansız şeyler de dahil. Bu yıl birçok arabanın "ölümüne" tanık olduk. Gelin bunları beraber inceleyelim.

Araba üreticileri yeni ürünlerini piyasaya sürmek ve daha fazla satmalarını sağlamak için farklı farklı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bunlardan birisi de eski ya da çok tutmayan modelleri piyasadan çekmek, yani onları öldürmek.

İçinde birçok sedanın mevcut olduğu ve değişik sebeplerden dolayı üretimine son verilen arabaların bulunduğu bu listemize gelin beraber bakalım. Her modelin her ülkede durdurulmadığını da söyleyelim.

Cadillac ATS Sedan

Lincoln MKT

Lincoln MKX

Cadillac CT6 Hybrid

General Motors Serisi

Cadillac CT6 (Çin hariç)

Buick LaCrosse

Chevrolet Impala

Chevrolet Cruze

Cadillac XTS

Önceki nesil Chevrolet Silverado

Önceki nesil GMC Sierra

Chevrolet Volt

Chevrolet City Express

Alfa Romeo 4C Coupe

Nissan Juke

Ford Focus (sadece ABD'de)

Volkswagen Beetle

BMW 3 Series Wagon

Bonus: Honda Asimo