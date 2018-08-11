Son haftalarda ülkemizde adeta tek gündem var; Türk Lirası'nın dolar karşısında yaşadığı değer kaybı. Bu gündem maddesi ise akıllara tek bir soru getiriyor; dolar nasıl düşecek?

Özellikle son birkaç gündür dolar kurunu takip etmek için sayfaları her yenilediğimizde, TL'nin biraz daha değer kaybettiğini gördük. Haziran-Temmuz ayları boyunca 4,5 TL civarında seyreden dolar kuru, Ağustos ayında birden bire 6.8'li seviyelere çıktı. Peki doların yükselişinin arkasında tam olarak ne yatıyor?

ABD - Türkiye gerilimi

Aslında son birkaç aydır ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci zaten ekonomik olarak bir dalgalanma yaratmıştı ve dolar belli bir yükseliş yaşamıştı. Ancak özellikle ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrasında doların yükselişi büyük hız kazandı. ABD, Papaz Brunson ve FETÖ ile ilişkilerinden dolayı tutuklu bulunan ABD büyükelçiliği çalışanlarının tahliye edilmesini istedi ancak Türkiye bu teklife olumlu yanıt vermedi ve ABD'deki görüşmeler yarıda kesildi.

Bunun üzerine Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı ve dolar da hızla 5 TL'nin üzerine çıkmaya başladı. Neredeyse bir haftadır devam eden münakaşalar ve yaptırım kararları sonrasındaysa dolar rekor seviyeye ulaşarak 6.8'i gördü.

Trump'ın resmi Twitter hesabından attığı bir tweet ile türk çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini ikiye katlayacağını da duyurmasının ardından iyice kızışan konu, doların 6.40 seviyesinde sabitlenmesiyle sonuçlandı. Trump, tweetinde aynı zamanda 'Türkiye ile ilişkilerimiz son zamanlarda iyi değil' ifadelerine de yer verdi.

Türk Lirası tüm bu yaşananlardan sonra bir haftada %27 değer kaybetmiş oldu. 2018'in başından beri yaşanan değer kaybı oranı ise yüzde 45.

Peki Türk Lirası'nın dolar karşısında yaşadığı bu değer kaybı nasıl duracak, doların değeri yeniden nasıl normalleşecek?

Dolar Düşüşe Geçer mi?

Pek çok ekonomistin bu konu hakkındaki yorumu temelde aynı; TL'nin son dönemde yaşadığı değer kaybı ekonomik bir çöküş yüzünden doğal olarak yaşanan bir değer kaybı değil, siyasi gerilimlerin ekonomideki baskısı sebebiyle yaşanan bir durum. Dolayısyla ABD ile iletişimimizin düzelmesi durumunda dolar tıpkı hızla yükseldiği gibi aynı hızla düşecek ve 2018'in başından beri seyrettiği ortalama 4 TL bandına geri dönecektir.

Bunun dışında, Trump'ın ABD başkanı olması Türkiye dahil tüm ülkeleri geren bir konu. Trump, önümüzdeki senelerde yapılacak seçimlerde kazanamazsa ABD - Türkiye ilişkileri arasında yeni bir süreç başlayacaktır. Bu yeni sürecin sağlam temeller üzerine kurulması TL - dolar arasındaki gerilimi önemli ölçüde bitirecek, Türkiye'ye güvenilir yatırımların gelmesini sağlayacaktır.

Yükseliş Devam Eder mi?

ABD ile Türkiye arasında devam eden gerginlik ve Trump'ın yaptırım konusunda geri adım atmaması göz önünde bulundurulursa doların yükselmesi öngörülüyor. Yükselişin son dönemde kontrolden çıkması, analistlerin yıl sonu için tahmin yapmalarını zorlandırıyor. ABD, en önemli müttefiklerinden biri olarak gösterilen Türkiye'ye yaptığı yaptırım kararı dışında İran'a da yaptırım uyguluyor. Türkiye'nin doğudaki komşusu olan İran'la bütün ticari ilişkilerini kesmesini içeren yaptırım İran ile düzenli ticaret yapan yatırımcıları da zor durumda bırakıyor.