Gençleşmek İsteyenlere Kampanyalı 'Taze Kan' Satılıyor

ABD'de kurulan Ambrosia isimli şirket, 5 farklı şehirde açtığı şubelerle insanlara genç kanı satıyor.

ABD'de geçtiğimiz yıllarda faaliyetlerine Los Angeles'ta başlayan şirket Ambrosia, daha sonra Omaha, Houston, San Fransisco ve Tampa'da 4 farklı şube daha açtı. Gençlerden alınan kanın insanı dinçleştirdiğine, ömrünü uzattığına inanan insanlar, bu merkezlere giderek vücuduna taze kan nakli yaptırıyor.

Bilim dünyasında, gençlerin kanının yaşlılara iyi geldiğine dair hiçbir kanıtlanmış veri yok. Bununla birlikte halk arasında kulaktan kulağa yayılan bu hurafeler, bu 5 farklı kan nakli merkezinin tıklım tıklım dolmasına yol açıyor.

Jesse Karmazin'in kurucusu olduğu kan nakil şirketi, şu sıralar 1 litre 'genç kanı'nı 8.000 dolardan satıyor. 2 litre kan nakli isteyen müşterilere ise kampanyalı fiyatla 12 bin dolardan hizmet veriliyor.

Elbette akıllara ilk gelen soru, tüm bu enteresan sürece neden devlet tarafından müdahale edilmediği oluyor. Ancak şirketin müşterilerine hiçbir şey vadetmediği ve sadece 'kan nakli' hizmeti sunduğu düşünülürse, ortada ABD Gıda ve İlaç Dairesi denetçilerinin müdahale edebileceği bir durum da söz konusu olmuyor.