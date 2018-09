Bu Sonbahar Piyasaya Çıkacak 8 Efsane Oyun

2018'in bitmesine son birkaç ay kala oyun dünyasının efsanelerinin piyasaya çıkacakları tarihler de giderek yaklaştı. Piyasaya çıkacak 8 efsane devam oyunu, oyuncuları oldukça sevindirecek.

Bu yıl bitimine kadar sonbaharı oyuncular için oldukça heyecanlı kılacak oyunlar yolda! Efsane konsol oyunlarının devam serilerinin önümüzdeki birkaç ayı sallayacağı ve çıktıkları andan itibaren en çok indirilenler listesinde zirveye oynayacakları kesin. İşte gelmesine az bir zaman kalan, birbirinden efsane konsol oyunları:

1.Shadow of the Tomb Raider

Tomb Raider serisinin yeni oyunu Shadows of the Tomb Raider, inanılmaz görselleri ve hikayeleriyle devam ediyor. Oyun dünyasının en köklü serilerinden olan Tomb Raider’ın yoldaki yeni oyunu PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarından oynanabilecek. Oyunun piyasaya çıkacağı tarih ise 14 Eylül.

2. Forza Horizon 4

Microsoft Stüdyolarının yayınlayacağı popüler yarış oyunu Forza serisinin 4.sü geliyor. Arcade ve simülasyon tarzının birleştiği yarış oyununda sürüş keyfinizi arttıracak yeni arabalar da yer alacak. Xbox One ve Microsoft Windows’larda deneyimlenebilecek oyun, 2 Ekim’de bekleyenleriyle buluşacak.

3. Assassin's Creed Odyssey

Her yıl mutlaka oyun çıkartan Ubisoft, yoldaki Assassin’s Creed Odyssey ile uzun zaman geçirmeyi planlıyor. Heyecanla beklenen Odyssey’in üzerine hemen yeni bir oyun çıkarılması yerine, oyun üzerine uzun soluklu geliştirmeler yapılacak. İşte tam bu yüzden Odyssey’den mükemmel bir oyun deneyimi sunması bekleniyor. Oyunun çıkış tarihi ise 5 Ekim olarak belirlendi.

4. Call of Duty Black Ops 4

Efsane oyun serisi Call of Duty, Battle Royale modu ve dev haritasıyla yeni Call of Duty Black Ops 4’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows’ta oynanabilecek Call of Duty Black Ops 4, 12 Ekim’de piyasaya çıkıyor.

5. Red Dead Redemption 2

Hasret bitiyor! Western oyunlarının en popüleri Red Dead Redemption, ikinci oyununu piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor. Rockstar Stüdyoları’nın hazırladığı serinin ikinci oyunu, 8 yılın ardından 26 Ekim’de hayranlarıyla buluşacak. Western efsanesi PlayStation 4 ve Xbox One’dan oynanabilecek.

6. Hitman 2

Tetikçi oyun dünyasına geri dönüyor. IO Interactive’in geliştirdiği yeni Hitman 2’nin piyasaya çıkmasına çok az bir zaman kaldı. PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows’ta deneyimlenebilecek Hitman 2, 13 Kasım’da oynanmaya hazır olacak.

7. Fallout 76

Fallout serinin yeni oyunu Fallout 76, serinin en vahşi oyunu olmaya geliyor. Nükleer savaştan hemen sonrasını konu alacak oyun, oldukça vahşi ve insanlıktan uzak olacak. PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Window splatformlarından oynanabilecek Fallout 76, 14 Kasım’da piyasaya sürülecek.

8. Battlefield V

EA Games, Battlefield serisinin 5. oyununda büyük bir değişiklik planlıyor! Bu yıl çıkacak Battlefield, diğer oyunlardan farklı olarak 2. Dünya Savaşı’nda geçiyor olacak. PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows’ta oynanabilecek Battle Royale oyunu, 20 Kasım’da Battlefield hayranlarıyla buluşacak.