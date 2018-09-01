Sonbahar, sinemaların en çok tercih edildiği ve haliyle de en çok filmin vizyona girdiği mevsim. Eylül ayının gelişiyle artık bu güzel mevsime giriş yaptık ve yeni filmler de fragmanlarıyla kendilerini tanıtmaya başladı. Son dönemde sinemada oldukça yer tutan bilim kurgu ve fantastik türünde filmler de listede yine bolca mevcut. Biz de sonbaharın en dikkat çekici 15 filmini sizin için derledik.
The House with a Clock in Its Walls
Büyüyle donatılmş fantastik karakterlerin hikayelerini izlemeyi sevenlerin büyük bir keyifle izleyeceği The House with a Clock in Its Walls, Eylül ayının sonunda vizyona girecek.
The Predator
Herkesin uzun zamandır beklediği efsane The Predator'de bu sonbaharda izleyicisiyle buluşacak filmlerden biri. Film ülkemizde 14 Eylül'de vizyona girecek.
Beyond the Sky
Uzaylıların varlığı iddialarını çürütmek için yola çıkan bir belgeselcinin hikayesini konu edinen film, meraklılarının keyifle izleyeceği bir yapım.
Venom
Spider-Man filmlerinin en tehlikeli karakterlerinden biri olan Venom, kendi filmiyle izleyicisi ile buluşacak. Film 5 Ekim'de ülkemizde vizyona girecek.
First Man
Neil Armstrong'un ve ekibinin etkileyici hikayesini konu edinen yapım, 12 Ekim'de vizyona girecek.
The Nutcracker and the Four Realms
Fantastik sinema, yarattığı evrenler sebebiyle en çok hayranlık beslenen filmlerin üretildiği tür ve sürekli listeye yeni filmler eklenmeye devam ediyor. The Nutcracker and the Four Realms'da bu filmlerden biri ve Ekim ayında vizyona girecek.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald
Harry Potter hayranlarının ilk filmini de büyük bir heyecanla bekledikleri Fantastic Beasts serisinin yeni filmi, 16 Kasım'da vizyona girecek.
Mortal Engines
Yılın en çok ses getirecek bilim kurgularından biri olan Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin yapımcısı Peter Jackson yapımcılığında hayata geçirilen Mortal Engines, hem hikayesi hem de etkileyici görselliğiyle ses getirecek yapımlardan biri olacak gibi duruyor.
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Spider-Man hayranlarının merakla beklediği Spider-Man: Into the Spider-Verse, ülkemizde Aralık ayında vizyona girecek.
Mary Poppins Returns
Aralık ayında vizyona girecek bir diğer yapım ise fantastik sinemayı ve müzikalleri seven izleyicileri keyifle izleyeceği Mary Poppins Returns.
Alita: Battle Angel
Tanımadığı bir gelecekte, robotlarla mücadele etmesi gereken bir karakterin hikayesini anlatan yapım, ertelemelerin ardından Aralık ayında vizyona girecek.
Aquaman
Yılın en çok merak edilen yapımlarından biri olan Aquaman'de Aralık ayında vizyona girecek başarılı filmlerden biri.
BumbleBee
Transformers serisinin yarattığı son hayal kırıklıklarından sonra dev robotların hikayesi, BumbleBee ile devam edecek. Yapım, Aralık ayında vizyona girecek.
Welcome to Marwen
Etkileyici hikayesi ile dikkat çeken Welcome to Marwen, Aralık ayında vizyona girecek.
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Anna and the Apocalypse
Listede bulunan filmlerden biraz daha farklı bir türde olan Anna and the Apocalypse, korku ve müzikal türlerinin bir araya geldiği enteresan bir yapım. Filmin vizyon tarihi ise Kasım ayı olarak belirlenmiş.