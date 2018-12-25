2018'de Webtekno Usulü Dayanıklılık Testine Giren 8 Telefon

2018 yılı Webtekno YouTube kanalı adına oldukça hareketli geçti. Pek çok teknolojik ürünü takipçilerin istekleri üzerine inceleyen kanal, tasarım ve donanımları ile havasından geçilmeyen akıllı telefonlara haddini bildirmesini bildi.

Bir akıllı telefonun ne kadar ‘güçlü’ olduğu darbelere, çizilmelere, bükülmelere, suya ve toz karşı ne kadar dayanıklı olduğu ile ölçülebilir. Aralık 2013’ten bu yana dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’da varlığını sürdüren ve an itibari ile 2.4 milyon aboneye ulaşmış olan Webtekno YouTube kanalı, akıllı telefonlara uygulanan standart çizilme, darbe ve düşürme testlerinin yanı sıra ‘Webtekno Usulü’ dayanıklılık testleri ile hem güldürüyor hem de cihazların hangi seviyede dayanıklı olduğunu izleyicilerine gösteriyor.

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da birbirinden şık, güçlü ve pahalı onlarca akıllı telefon tanıtıldı. Webtekno olarak elimizden geldiğince tüm cihazlar hakkında sizlere gerekli bilgileri aktarmaya, size en uygun cihazı en doğru şekilde seçebilmeniz için tavsiyelerde bulunmaya gayret gösterdik. Bununla birlikte fiyatları iyiden iyiye artış gösteren amiral gemilerini de Webtekno Usulü dayanıklılık testi için bazen hedef tahtasına, bazen bir otomobilin altına bazen de bir karpuzun içinde binanın 10. katına çıkardık.

Peki 2018 yılında dünyanın en şık ve güçlü akıllı telefonlarına hangi ‘işkenceleri’ yaptık hatırlamak ister misiniz? Yılın ilk dayanıklılık videosundan sonra videosuna kadar tüm videolarda yaratıcı olmaya ve tekrara düşmemeye çalıştık. Webtekno Usulü dayanıklılık testlerini hazırlarken sizlerin tavsiyeleri ise daima gözümüzün önünde bulunuyordu. Peki 2018 yılında sizin en çok aklınızda kalan Webtekno Usulü dayanıklılık testi hangisiydi? Karar veremediyseniz aşağıdaki listeden 2018 yılında Webtekno YouTube kanalında yayınlanan tüm dayanıklılık testlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca yeni Webtekno Usulü dayanıklılık testleri için yaratıcı fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Doogee S60

General Mobile 8

Samsung Galaxy S9+

Sonim XP3300 Force

Samsung Galaxy Note9

iPhone XS Max

General Mobile 9 Pro

iPhone XR