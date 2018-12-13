2018 yılını geride bırakırken, Twitter'da yine dikkatleri üzerine çeken zekice atılmış tweetler oldu. Sizler için bunlardan 20 tanesini derledik.

Twitter dünyasının parodi hesapları, meme ve caps paylaşanlarının yanı sıra, sıradan hesapların da mükemmel tweetler ile bir anda fenomen olduğu bir yılı geride bıraktık. Sizler için en az 100.000 retweet bariyerini aşmış tweetleri derledik.

"Arkadaşlarımı nasıl teselli edeceğimi bilemediğimde ama yine de denediğimde ben..."

Beynim: Kır şunu.

Ben: Niye?

Beynim: Yapman gerek.

"Üzerinden 16 yıl geçti ama halen Scooby Doo'nun bu kıyafetle uçağa nasıl sızdığını hiç anlamadım."

"Yanlış şarkı çaldığında..."

"Bir paket makarnayı yere düşürdüm ve yanlışlıkla sanat okulundan mezun oldum."

"Onlar adına çok mutluyum. Ağlıyorum."

"Açığız, sadece kapı çok ağır."

- Biri beni tanımaya çalıştığında...

"Dışardan görünen ben vs. İçerideki ben."

"Hiç kızarmış tavuk gibi hissettiniz mi?"

"Birinin başı belaya girdiğinde ve öğretmen bir sonraki gülen disipline gidecek dendiğinde..."

"Netflix'e para ödeyenler ve ödemeden izleyenler."

"Kaşık yıkarken..."

"Bilgisayarla gelen ücretsiz anti-virüs programı..."

"Çaktırma Rodney.. Çaktırma."

"Sorunlarımdan kaçarken ben..."