Efsane Oyun Bubble Trouble Benzeri 10 Flash Oyun

2000’li yılların sonlarında ve 2010’lu yılların başlarında birçoğumuzun çevrimiçi ortamda ortak bir durağı vardı: KralOyun, OyunSkor gibi Flash oyun siteleri. Bu sitelerde Bubble Trouble gibi efsane oyunlar oynardık. Bu içerikte sizler için Bubble Trouble benzeri en efsane 10 Flash oyununu bir araya getiriyoruz.

Üst düzey oyun bilgisayarları veya konsolların günümüzdeki kadar yaygın olmadığı dönemlerde hepimizin oyun oynayıp keyifli vakit geçirmek için ortak bir durağı vardı: Flash oyun siteleri. KralOyun, OyunSkor veya Oyunlar1 gibi sitelerden bir sürü Adobe Flash oyunu oynar ve eğlenceli vakitler geçirirdik.

Bu sitelerde Bubble Trouble oynardık, Ateş ve Su oynardık, Fireman oynardık ve üst düzey grafiklere veya sürükleyici hikayelere ihtiyaç duymazdık. Bu içeriğimizde size çok beğenilen Bubble Trouble 1, Bubble Trouble 2 ve Bubble Trouble 3 benzeri çocukluğumuza renk katan ve efsaneleşmiş olan 10 Flash oyununu listeliyoruz.

Bubble Trouble ve benzeri oyunlar:

Bubble Trouble:

Bubble Trouble, kendi başınıza veya bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz oldukça eğlenceli bir oyun. Oyundaki amacınız, üzerinizden zıplayarak geçen baloncuğu patlatmak. Baloncuk patladıktan sonra parçalara bölünüyor ve onları da patlatmanız gerekiyor. Oyunu oynadıkça bölümlerin zorluğu da gitgide artıyor.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: Miniclip

Ateş ve Su:

Ateş ve Su, isterseniz kendi başınıza isterseniz bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir zeka oyunu. Oyunda Ateş Çocuk ve Su Kız olmak üzere iki karakter bulunabiliyor. Her karakterin sadece kendisinin etkileşime geçebileceği bazı unsurlar bulunuyor. Bu unsurları göz önünde bulundurarak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: Miniclip

Fireman 2:

Fireman 2 (ya da Playing with Fire 2 veya hatta Bomberman 2), isterseniz 4 kişiye kadar arkadaşlarınız ile birlikte isterseniz tek başınıza bot karakterlerle oynayabileceğiniz bir aksiyon platform oyunu. Oyunda haritadan topladığınız güçlendirmeler ve kendi özelliğiniz ile bombalar bırakarak düşmanlaırnızı öldürmeye çalışıyorsunuz. Belirli bir süre içerisinde en çok skoru alan kişi oyunu kazanıyor.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Kral Penaltı

Kral Penaltı, KralOyun sitesinde uzun vakitler geçirdiğimiz ve arkadaşlarımızla kapıştığımız eğlenceli bir penaltı atma oyunu. Oyunda alt tarafta yer alan yön, yükseklik ve güç ibrelerini ayarlayıp kaleciye şut çekip gol atmaya çalışıyoruz. Savunmadayken de rakibin şut atacağı yeri çok kısa bir süreliğine görüp kalecimizi oraya atlatmaya çalışıyoruz.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Happy Glass:

Happy Glass, belirli renkteki sıvılar ile belirli kovaları doldurmanız gereken eğlenceli bir zeka oyunu. Oyun özellikle çocuklar için oldukça faydalı olabilir. Oyunda ilerledikçe bölümler zorlaşıyor ve farklı çözümler üretmeniz gerekiyor. Oyunun bir mobil sürümü de ayrıca bulunmakta.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Penalty Fever:

Kral Penaltı’nın atası olan Penalty Fever, oldukça eski bir penaltı atma oyunu. Oyunda aynı Kral Penaltıda olduğu gibi penaltı atışlarıyla rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz, kurtarma mekanizması da aynı. Farklı olan şey ise şut atma mekaniği, ekranın altında sağa sola giden oku durdurarak vurmak istediğiniz yeri, ardından şut gücünü ayarlayıp şut çekiyorsunuz.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Avatar Kale:

Avatar Kale, en efsane Flash oyunlarından biridir. Oyunu isterseniz arkadaşınız ile karşılıklı isterseniz bir bot oyuncuya karşı oynayabiliyorsunuz. Oyun mantıken bir Tower Defence kategorisi oyunu ancak tek farklı yanı iki rakip birbirine karşı oynuyor. Oyunda seçtiğiniz element ulusunun özellikleri dahilinde kendinizi savunup veyahut rakibinize saldırabilirsiniz.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Uzak Diyar:

Uzak Diyar, neredeyse ilk Türk yapımı RPG oyunu diyebiliriz :) Oyunun başlangıcındaki ‘Neredeyim ben?’ sahnesi neredeyse ikonlaştı diyebiliriz. Oyunda RPG elementlerini derinlerine kadar hissedemesek de karakterin güçlerini geliştirme, silahlarını geliştirme veya özelleştirme gibi unsurlar bulunuyor ve sürükleyici bir hikayeye sahip.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Elektrik Adam:

Elektrik Adam, çöp adam dövüş oyunları arasında en efsanesi niteliğindedir. Oyunda bölümleri çöp adamınızı dövüştürerek kazanıp geçmeye çalışıyorsunuz. Oyunun müzikleri sizi büyük bir nostalji turuna çıkarabilir.

Ulaşabileceğiniz güvenilir flash oyun siteleri: KralOyun

Motor Savaşı:

Motor Savaşı, eğlenceli bir motor yarışı oyunu. Biraz Ölüm Yarışı tadında olan bu oyunda rakibinize yoldan topladığınız güçlendirmeler ile saldırıp yok etmeye çalışıp yarışı kazanmaya çalışıyoruz. İsterseniz rakibinize roket gönderebilir, arkanıza mayın bırakabilir ya da kendinize nitro basıp hızla gidebilirsiniz.