Bugatti Veyron Super Sport, Temmuz 2010 tarihinde 430,9 km/saat hıza ulaşarak dünya üzerindeki en hızlı araba olma unvanını kazanmıştı. Daha sonra bu unvanı elinden alınan Bugatti, Chiron ile 490 km/saat hıza ulaşarak unvanı yeniden kendi markası altına aldı. Şirket, bu deneme ile amacına ulaşarak bundan sonra hız rekoru denemesi yapmayacak.

Fransız otomobil üreticisi Bugatti, ismi söylenince herkesin aklında hız denemelerini canlandıran bir marka. 2010 yılının temmuz ayında Pierre Henri Raphanel’in şoförlüğünü yaptığı Veyron Super Sport ile 430 km/saat ile hız rekorunu kıran Bugatti, geçtiğimiz Ağustos ayında bir deneme daha yaptı.

Ağustos ayındaki denemede Andy Wallace’ın sürdüğü Bugatti Chiron, Lower Saxony yolunda tamı tamına 490 km/saat hıza ulaşarak rekoru yeniden kırdı ve dünyanın en hızlı arabası olma unvanını eline aldı. Bu denemelerden sonra şirket, istediklerine ulaştığını; bundan sonra hız denemesi yapmayacaklarını belirtti.

Bugatti, amacına ulaştı

Bugatti’nin istediği, dünya üzerinde 480 km/saat hızın üzerine çıkabilecek ilk arabayı üretmekti ve Chiron ile bunu başardılar. Şirketin CEO’su Stephan Winkelmann, şirketin amacına ulaştığı ve bundan sonra başka alanlara odaklanacaklarını belirtti. Bahsedilen ‘başka alanların’ ne olacağı hakkında bir bilgi ise verilmedi.

Anlaşılan o ki Bugatti, hız rekoru denemelerini Koenigsegg, Hennessey ve SSC North America şirketlerine bırakacak. Bu şirketler sırasıyla Koenigsegg Jesko, Hennessey Venom F5 ve SSC Tuatara araçları ile hız denemeleri yapmıştı. Bugatti ise hız rekorunu son kez kırarak yerini bu markalara bırakıyor.