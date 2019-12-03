Bugatti Dünyanın En Pahalı Arabasının Özel Sürümünü Üretecek

Bugatti'nin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtmış olduğu Bugatti La Voiture Noire, fiyatıyla dünyanın en pahalı arabası unvanının sahibi olmuştu. Sadece 1 adet üretilen bu aracın iki versiyonu daha geliyor. Bugatti, Noire Élégance ve Noire Sportive modelleri için çalışmalara başladı ve bu araçlardan sadece 20 adet üretilecek.

Otomobil dünyası, gelişen teknolojiyle değişen trendleri harmanlayarak oldukça farklı otomobillere ev sahipliği yapmaya başlamış durumda. Elektrikli otomobiller gibi yeniliklerin yanı sıra süper hızlı otomobilleri görebileceğimiz bu endüstri, önümüzdeki süreçte çok daha farklı araçları hayatımıza sokacak gibi görünüyor. Ürettiği spor otomobillerle adından söz ettiren Bugatti Chiron'un yeni araçları Noire Élégance and Noire Sportive, bunun ilk sinyallerini veriyor.

Bilindiği üzere 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve 12,5 milyon dolarlık fiyatıyla herkesin ağzını açık bırakan La Voiture Noire, dünyanın en pahalı aracı unvanını elde etmişti. Dünya üzerinde sadece 1 tane üretilen araç, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo tarafından satın alınmıştı. Aracın yakaladığı popülariteden yararlanmak isteyen Bugatti Chiron da fiyatları La Voiture Noire'ya göre daha düşük olan Noire Élégance and Noire Sportive adındaki iki yeni model üzerine çalışmaya başladı.

Yeni versiyonların fiyatları 3,3 milyon dolar olacak:

Noire Élégance ve Noire Sportive isimleriyle gelecek olan iki yeni araçtan Élégance isimli olanının gövdesinin tamamen karbon fiber olacağı öğrenilirken Sportive modeli ise mat siyah bir gövdeyle gelecek. Otomobile adeta ruh katan Caractère jantların kullanılacak araçlarda, alüminyum detaylar da yer alacak.

Tasarım gereği siyah rengin her yerde kullanılacağı yeni Bugatti Chiron otomobilleri, 1.500 beygir gücünde turboşarjlı 8,0 litrelik W-16 motordan güç alacak. La Voiture Noire'nın 12,5 milyon dolarlık fiyatına göre bütçe dostu (!) bir fiyatlandırmaya sahip olacak araçlar, 3,3 milyon dolardan satılacak. Teslimatlar için öngörülen tarih ise 2020 yılının ortaları. Sadece 20 adet üretilecek bu araçların stoklarının ne zaman tükeneceğini ve otomobillerin kimler tarafından satın alınacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.