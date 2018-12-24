Bugatti'nin 3 Boyutlu Yazıcıdan Çıkan Fren Kaliperi (Video)

2018 yılının başlarında ilk 3 boyutlu yazıcı mahsulü fren kaliperini üreteceğini söyleyen Bugatti, bir de test videosu yayınladı.

Merak edenler için önce kaliper nedir sorusunu bir cevaplayalım: Kaliper, fren sisteminde bulunan ve fren diskine basınç uygulayarak aracın durabilmesini sağlayan, önemli bir hidrolik ekipman. Diskin etrafındaki o kabuğumsu yapının adı kaliper Kendisini yarış oyunlarında modifiye yaparken boyayabildiğimiz bir parça olarak da tanıyoruz.

Bu parça diski tutacak ki araba durabilsin. O zaman bu parçanın da sağlam olması lazım. Üç boyutlu yazıcıdan çıkan bir parça ne kadar sağlam olabilir? Saatte 400 kilometre hızla giden ve sıcaklığı bin dereceye çıkan fren diskini tutmaya dayanabiliyor en azından.

Kaliperler zamanla süper arabalara ve lüks araçlara elbette ki gelecek. Binek otomobillerin ise daha beklemesi lazım. Bir kaliperin yapılması için 4 lazer 45 saat boyunca çalışarak titanyumu eritiyor. Sayısı kısıtlı olan süper lüks araçlar için bunu yapmak mümkün ancak seri üretim için uygun bir yol değil.