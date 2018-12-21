21 Aralık'ta En Uzun Gece Hangi İlimizde Yaşanacak?

Her yıl olduğu gibi Google'ın bu yıl da bir Doodle ile kutladığı 21 Aralık Kış gündönümünde olacaklara göz atıyoruz.

Kuzey yarım kürede, oğlak dönencesine güneş ışıklarının dik düştüğü 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşamaya hazırlanıyoruz. Dünyanın kuzey yarım küresindeki bazı ülkelerde kışın, güney yarımküresindekilerde ise yazın başlangıcı sayılan bu gece, oğlak dönencesine güneş ışınları 90 derece ile düşecek ve en uzun gece yaşanacak.

Neden En Uzun Geceyi Yaşıyoruz?

Bugün, güneş ışıkları oğlak dönencesine tam olarak 90 derece ile yani dik açıyla geliyor. İçinde bulunduğumuz kürede günler uzamaya başlarken, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Bu gece hem yılın en uzun gecesi olarak anılır hem de bilimsel olarak kış mevsiminin başladığı tarih olarak kabul edilir.

Gecelerin artık kısalmaya başlayacağı bugün, ülkemizde en uzun gece Sinop'ta yaşanacak. Bunun sebebi ise Sinop'un ülkenin en kuzeyinde yer alan ilimiz olması.

Siz de bu özel gün için hazırlanan Google Doodle'ına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.