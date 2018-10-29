Bugün Açılan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Yeni Görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan en güncel fotoğraflar yayınlandı.

3 Ocak 2013’te ihalesi başlayan ve üzerindeki çalışmaların yavaş yavaş sonlandığı 3. Havalimanı'dan bazı görüntüler elimize ulaştı. Büyüklüğü, altyapısı ve güvenlik sistemleriyle göz dolduran Yeni Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete giriyor.

Havalimanı'na dair en merak edilen şeylerden biri ise limanın ismi... Önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi tabelalarda İstanbul Yeni Havalimanı olarak geçse de resmi açılışla birlikte Havalimanı'nın isminin açıklanması bekleniyor.

Bunun beraberinde yine Yeni Havalimanı hakkında güzel bir detay daha mevcut. Resmi adı henüz açıklığa kavuşmayan Yeni Havalimanı'nın enerji ihtiyacının %40'ı, ısı ihtiyacının ise tamamı atık tesislerinden karşılanacak.

Havalimanı'ndan yeni gelen görüntüler ise şu şekilde: