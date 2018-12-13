Uzay Ajansı ile İlgili Açıklama: 20 Yıllık Rüya Gerçek Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Resmi Gazete'de haberi verilen Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin milli çıkarlarının uzayda da gözetileceğini belirterek, 20 yıllık bir rüyanın gerçek olduğunu belirtti. Uzay sanayinin güçlendirilmesi ve bilimsel altyapıların geliştirilmesi için büyük önem arz eden bir projeye imza attıklarını belirten Varank, ajansın ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını aktardı.

İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:

''Uzay sanayinin güçlendirilmesi, uzay teknolojileri alanında bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Bu kurum, dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Türkiye'nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek. Uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin sonuç odaklı uygulanmasını sağlayacak. Uzay Ajansı, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu uzay ve havacılık alanında da başarıyla uygulamak için çalışacak"

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile varlığı resmen açıklanan Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili derlediğimiz bilgilere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.