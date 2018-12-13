Bugün gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alınan, Deep Turkish Web kanalının sahibi Emre ve Erdi Kırgız kardeşler imza kontrolü şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün (13 Aralık) erken saatlerde İstanbul'da pek çok farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarla 11 sosyal medya fenomeni ve YouTuber, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından ilk haber Deep Turkish Web isimli kanalın sahibi olan Emre ve Erdi Kırgız'dan geldi.

İki YouTuber'ın evlerinde arama yapılmış ve sonrasında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınmışlardı. Pek çok videolarında ve paylaşımlarında uyuşturucu tüketimine özendirici içerikler bulunduğu iddia edilen kardeşler imza kontrolü ile serbest bırakıldı.

İki kardeşin serbest bırakıldığı haberi avukatlarının attığı bir tweet ile geldi. "Mizah zekanın zekatıdır. İfade hürriyeti anamızdır diyerek savunduğumuz genç müvekkilleri büyük üstad Osman S Aydın ile birlikte savunduk. İmza kontrolü ile serbest kaldılar." notuyla paylaşılan tweet, yaklaşık bir saat içerisinde 14 bin'e yakın beğeni aldı.