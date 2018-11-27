Stop-Motion animasyonların en bilindik isimlerinden Adult Swim'den yine oldukça enteresan bir yapım geliyor.

Stop-Motion türü çoğunlukla herkese hitap etmiyor. Görsel olarak daha küçük yaş kitlesine hitap ediyor gibi görünse de Tim Burton gibi bu işin kompetanları, genelde türün gediklileri tarafından takip ediliyor ve kendine has bir izleyici kitlesine sahip.

Robot Chicken ve Aqua Teen Hunger Force gibi yapımlardan adını hatırlayabileceğiniz Adult Swim kanalı, yine oldukça 'beyin yakan' bir projeyle karşımıza çıkıyor: The Shivering Truth.

Yayınlanan fragmandan da görebileceğiniz üzere uçuşan parmaklar, yarılmış bir kafanın içinde yaşayan hayvanlar, suratı halıya dökülmüş bir kadın... Adeta bir korku filminin en dehşet sahnelerini her anında yaşayacağımız enteresan bir yapımla karşı karşıyayız.

Eğer izlediğiniz fragman ilginizi çektiyse çok fazla beklemeniz gerekmeyecek. Bu 'ilginç' yapım 9 Aralık'ta Adult Swim'de yayında olacak.