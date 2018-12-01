Japonya'da İlk 8K Uydu Yayını Yapıldı

Teknoloji konusunda akla ilk gelen ülkelerden olan Japonya 8K görüntü kalitesine sahip ilk uydu yayınını yaptı.

Daha önce duyurulduğu gibi, 1 Aralık yerel saat ile sabah saat 10’dan itibaren Japonya’da kanallar halka açık 4K ve 8K yayınlara başladı. Birkaç yıldır süren test yayınından sonra NHK, 22.2 ses kanallı, 8K görüntü kalitesindeki ilk içeriğini yayınladı. Listedeki ilk film ise 2001: A Space Odyssey. BBC’nin Warner Bros. ile yaptığı röportaja göre, orijinali 70mm olan film bu yayın için özel olarak yeniden tarandı.

Şu an için henüz başları sayılır, hatta neredeyse henüz kimsenin 8K’lık bir ekranı yok, ayrıca bu tarz bir yayını alabilmek için özel bir uydu alıcıya ve antene ihtiyaç var. Engadget Japonya’nın haberine göre, Sharp Super-Hi-Vision TV’leri satmaya başladı bile, fiyatı ise 6600 dolar. Bu ekranlar için henüz HDMI 2.1 uygulanmadığı için, uydu alıcıdan TV’ye frekansı alabilmek için 4 adet HDMI kabloya ihtiyaç var.

8K’ya dair gelişmeleri daha bu senenin başında alırken, şu an 8K yayın yapabilen bir kanal var. Japonya 2020 Olimpiyatları için şimdiden özendirme çalışıyor bile fakat bunun için öncellikle fiyat ve içerik konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç var ve tabii 4K’nın üzerindeki bir çözünürlük için televizyonları değiştirmeye değer mi sorusu var.