Yeni iPad Pro'lar 1. Nesil Apple Pencil'ları Desteklemiyor

Apple'ın bugün gerçekleştirdiği lansman ile tanıttığı iPad Pro'larda eski nesil Apple Pencil'lar çalışmıyor.

Apple bugün New York, Brooklyn'de gerçekleştirdiği lansman ile yeni nesil iPad Pro'ları ve Mac'lerini (MacBook Air ve Mac Mini) tanıttı. Apple iPad Pro ile tanıtılan bir diğer yeni cihaz ise Apple Pencil oldu. Yeni nesil Apple Pencil artık hem manyetik bir aksesuar olma özelliğine hem de kablosuz şarj özelliğine sahip.

Yeni nesil iPad Pro'lar artık Lightning girişi yerine USB-C bağlantısını kullanıyor. Eski nesil Apple Pencil'ların Lightning portu üzerinden şarj olması sebebiyle, eski nesil Apple Pencil'lar yeni nesil iPad Pro'lar ile uyumsuz durumda. Kötü haberlerden bir diğeri de yeni nesil Apple Pencil'ların sadece yeni nesil iPad Pro'lar ile uyumlu olması.

Yeni nesil Apple Pencil'ların kablosuz şarj olarak iPad Pro'nun şarj girişini işgal etmemesi büyük bir artı. Apple'ın iPad Pro'larda USB-C'yi tercih etmesi eski nesil Apple Pencil'ların yeni nesil iPad Pro'larda kullanılmasının önüne geçiyor. Bu demek oluyor ki yeni bir iPad Pro almak istiyorsanız, halihazırda bir Apple Pencil'ınız olsa bile en son çıkan Apple Pencil'ı satın almanız gerekmekte.

Apple'ın bu hareketi birçok kullanıcıyı derinden üzecek zirâ yeni nesil bir Apple Pencil 929 TL satış fiyatına sahip. Apple'ın bugün gerçekleştirdiği lansmanda eski nesil Apple Pencil cihazlarının ömrünü sonlandırması kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.