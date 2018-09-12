Bugün Tanıtılan iPhone Xs, Xs Max ve XR'ın Fiyatları

Apple, bugünkü etkinliğinde yeni iPhone'ları tanıttı. iPhone Xs ve iPhone Xs Max amiral gemisi cihazlar olurken, 2017'de tanıtılan iPhone X'un yerini aldılar. Nispeten daha ucuz olan iPhone XR ise iPhone 8 ve 8 Plus'un yerine geçiyor.

Yeni telefon almak için bu konferansı bekliyorsanız, kısaca telefonlar için ödemeniz gerekecek olan fiyatları özet geçelim. Cihazların Türkiye fiyatları hala resmi olarak belli değilken, dolar kurunu ele aldıktan sonra bir de vergilerin ekleneceğini unutmayınız.

iPhone XR

Siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı ve koral (mercan) renkleriyle karşımıza çıkacak olan iPhone XR; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un yerini alıyor. ABD fiyatları ise şöyle:

64 GB - 749 dolar

128 GB - 799 dolar

256 GB - 899 dolar

Geçen sene iPhone 8'in 64 GB versiyonunun fiyatı 699 dolarken, 256 GB'lık modelin fiyatı 849 dolardı. Plus modelleri ise bunlardan 100 dolar fazlaydı.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max

Gümüş, altın ve uzay grisi renkleriyle gelecek olan cihazlar, geçen senenin iPhone X'unun yerine geçiyor. Xs cihazı için ABD fiyatları ise şöyle:

64 GB - 999 dolar

256 GB - 1149 dolar

512 GB - 1349 dolar

iPhone Xs Max içinse bu gördüğünüz fiyatlara 100 dolar daha eklemeniz gerekiyor.

64 GB - 1099 dolar

256 GB - 1249 dolar

512 GB - 1449 dolar

iPhone Xs serisi, ön siparişe 15 Eylül'de açılacak ve dağıtıma 21 Eylül'de başlanacak. iPhone XR ise 19 Ekim'de ön siparişe açılırken 26 Ekim'de dağıtılmaya başlanacak. Cihazların Türkiye fiyatları kesinleştiğinde, fiyatları sizlerle paylaşıyor olacağız.