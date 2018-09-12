Bugün Tanıtılan iPhone Xs, Xs Max ve XR'ın Fiyatları

Yeni telefon almak için bu konferansı bekliyorsanız, kısaca telefonlar için ödemeniz gerekecek olan fiyatları özet geçelim. Cihazların Türkiye fiyatları hala resmi olarak belli değilken, dolar kurunu ele aldıktan sonra bir de vergilerin ekleneceğini unutmayınız.
iPhone XR
Siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı ve koral (mercan) renkleriyle karşımıza çıkacak olan iPhone XR; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un yerini alıyor. ABD fiyatları ise şöyle:
- 64 GB - 749 dolar
- 128 GB - 799 dolar
- 256 GB - 899 dolar
Geçen sene iPhone 8'in 64 GB versiyonunun fiyatı 699 dolarken, 256 GB'lık modelin fiyatı 849 dolardı. Plus modelleri ise bunlardan 100 dolar fazlaydı.
iPhone Xs ve iPhone Xs Max
Gümüş, altın ve uzay grisi renkleriyle gelecek olan cihazlar, geçen senenin iPhone X'unun yerine geçiyor. Xs cihazı için ABD fiyatları ise şöyle:
- 64 GB - 999 dolar
- 256 GB - 1149 dolar
- 512 GB - 1349 dolar
iPhone Xs Max içinse bu gördüğünüz fiyatlara 100 dolar daha eklemeniz gerekiyor.
- 64 GB - 1099 dolar
- 256 GB - 1249 dolar
- 512 GB - 1449 dolar
iPhone Xs serisi, ön siparişe 15 Eylül'de açılacak ve dağıtıma 21 Eylül'de başlanacak. iPhone XR ise 19 Ekim'de ön siparişe açılırken 26 Ekim'de dağıtılmaya başlanacak. Cihazların Türkiye fiyatları kesinleştiğinde, fiyatları sizlerle paylaşıyor olacağız.