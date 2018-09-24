Bugüne Kadar Ortaya Çıkan En Gereksiz 7 Telefon Trendi

Akıllı telefonlar 10 yıldan uzun süredir hayatlarımızdalar. Hatta geçtiğimiz günlerde ilk Android telefonun (T-Mobile G1) çıkışının 10. yıl dönümüydü.

Geride bıraktığımız bunca yıl içerisinde, telefonların ilk başta ilginç gelen ancak daha sonra hiçbir gelecek vadetmeyen birtakım trendlere maruz kalmış olması çok normal. Biz de sizler için bulabildiğimiz en gereksiz 7 telefon trendini listeledik.

3 Boyutlu Ekranlar

3 Boyutlu telefon denildiğinde akla gelen ilk isim HTC EVO 3D, belki bir de LG Optimus 3D. Ancak ilk 3 boyutlu telefonun 2002 yılında Sharp firması tarafından yapıldığını öğrenince şaşırabilirsiniz. HTC ve LG'nin telefonlarının ikisi de herhangi bir gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D görüntüler sunuyordu.

Her ne kadar 2010'lu yılların başında bu teknoloji eğlenceli bir yenilik olarak karşımıza çıksa da konsept kısa süre içinde tozlu raflarda yerini aldı.

Dahili Projektörler

Teoride bu fikir, gerçekten harikaydı: 4 inçlik bir ekrana sahip ve 50 inçe kadar projeksiyon sunabilen bir cep cihazı. Samsung'un 2012 yılında tanıttığı Galaxy Beam adlı cihaz tam olarak bunları yapıyordu. Gerçekte olan ise beklenenden çok farklı oldu. Projektörlü telefonların üretim maliyetinin fazla olması, telefonları çok daha kalınlaştırması, kolayca ısınması ise bu teknolojinin ortadan kaybolmasına yardımcı oldu.

Çifte Ekranlar

Kyocera Echo, bu düşünceyi gerçekleştiren ilk cihaz oldu. Geçtiğimiz sene de ZTE, Axon M cihazıyla bu fikri yineledi. Ancak ikinci ekranlar telefona çok ufak bir kazanç için çok fazla maliyet ve karmaşıklık getiriyor. Çerçevelerin ise kalınlaştığını söylemeye gerek yok.

Modüler Eklentiler

Project Ara'yı ya da Phoneblocks'u hatırlıyor musunuz? Bu iki konsept telefonunuzu bir masaüstü bilgisayar gibi en baştan "toplamanıza" izin veriyor; böylece gerektiğinde kamerayı, depolamayı ve diğer komponentleri değiştirebiliyordunuz. Ancak bu konseptlerin ikisi de maalesef geliştirme aşamasını atlatamadan rafa kaldırıldılar.

Bunun yerine LG'nin G5 cihazında denediği gibi daha hantal çözümlerle karşılaştık. Moto Mods ise bunu biraz daha başarılı bir şekilde kullandı. Ancak maalesef hiçbiri tam olarak bu mantığı oturtamadı.

Kulaklık Girişlerinin Kalkması

3.5 mm'lik kulaklık girişlerinin kaldırılması biraz tuhaf bir durum. İlk olarak iPhone 7'de gördüğümüz bu eksiklik, çok hızlı bir şekilde diğer üreticilere de yayıldı. Her ne kadar bunun sebebinin "telefonları inceltmek için" olduğu söylense de, bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. 2014 yılında çıkmış Vivo X5 Max'ın 4.75mm'lik bir kalınlığa sahip olmasına rağmen kulaklık girişine yer vermesi de bunu kanıtlıyor.

Çentikler

Teknik olarak ilk örneğini Android tarafında görmüş olsak da, çentiklerin market standartı haline gelmesi Apple sayesinde oldu. Ardından Huawei, LG, Asus, OnePlus gibi firmalar Apple'ı takip etti. Her ne kadar çentik sayesinde üst kısımdaki çerçevelerden kurtulsak da ekranı açtığımızda oradaki "düzensizlik" birçok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden birçok üretici yazılımla üst kısmı kapatmayı tercih ediyor.

Özel Asistan Tuşları

Son maddemiz Samsung'a özel. Çentik olayından uzak kalmış olmalarına rağmen kendi Bixby asistanları için özel bir butona yer vermeleri gerçekten sinir bozucu. Butonu başka bir özelliğe atayamamanız ise hiç kullanıcı dostu değil.