Xiaomi Mi Mix 3'ün Basın Görseli Ortaya Çıktı

Tanıtılmasına saatler kala Xiaomi Mi Mix 3'ün basın görseli çevrimiçi olarak sızdırıldı. Cihaz, tasarım olarak beklentilerin uzağında olsa da ortalamanın üzerinde bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bugün düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte yeni amiral gemisi Mi Mix 3’ü tüketicilerin beğenisine sunacak. Çinli şirket, lansman öncesinde cihazla ilgili detayları saklamak konusunda pek başarılı değildi. Bu nedenle Mi Mix 3 lansmanında bize sürpriz olacak bir bilgi açıklanmayacağını ön görebiliz.

Lansman öncesinde gerçekleşen son sızıntı, Xiaomi Mi Mix 3’ün renk seçeneklerini de ortaya çıkarmış oldu. Buna göre yeni Xiaomi Mi Mix 3 zümrüt yeşili, safir mavisi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın seramik arka panele sahip olacağını düşünürsek zümrüt yeşili renk seçeneğinin kadınların beğenisini toplayabilir.

Dün paylaşılan Mi Mix 3 tanıtım videosu ve bugün ortaya çıkan basın görselleri ile Xiaomi Mi Mix 3’ün tasarımı iyiden iyiye netleşmiş oldu. Dürüst olmak gerekirse Mi Mix serisi, ilk iki telefonu ile günümüz çerçevesiz telefonlarına öncülük etmişti. Bu nedenle üçüncü nesil Mi Mix modelinin Vivo Nex ve Oppo Find X gibi modellerden daha iyi bir tasarıma sahip olması gerektiği, bu nedenle de beklentileri karşılamadığı söylenebilir.