Bugünün Trendi, Geleceğin Zirvesi İTÜ'de

Bu, o sizin bildiğiniz zirvelerden değil! Trendler Zirvesi, klasik zirve anlayışının kalıplarını yıkıp sizleri çok farklı bir dünyaya götürüyor. İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik 14-15 Aralık tarihlerinde Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek.

Her sene bambaşka konuları ele alarak üniversite öğrencilerinin, gelişen dünya ile birlikte çağa ayak uydurmalarına imkan sağlayan Trendler Zirvesi, bu yıl dijital dönüşüm ve dijital meslekler konularıyla sizleri trendleri yakalamanız için çağırıyor! Bu sene ikincisi düzenlenecek olan etkinlik, 14-15 Aralık tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek. Alanında uzman konuşmacılar, birbirinden eğlenceli söyleşiler ile gerçekleşecek olan zirveye bin 5 yüz öğrenci katılımı bekleniyor.

14 Aralık Cuma günü saat 10.30 da Akınsoft ADAGH5 insansı robotunun yapacağı açılış konuşmasıyla birlikte dijital dönüşümün öncülerinden Dr. Sertaç Doğanay, Medya’nın Dijitalleşmesi konusuyla Star TV, Puhutv, NTV ve İnfina Yazılım Kurucu Ortağı Burak Arslanpay’ın katılımıyla birlikte Netflix’in ilk Türk dizisi ‘The Protector’ yönetmenleri ve sürpriz oyuncuları, PintiPanda, Base42 söyleşileri sizleri Trendler Zirvesi’ne davet ediyor. Etkinlik ücretsiz ve e-sertifikalıdır.

Yer: İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi

Etkinlik Başlangıç Tarihi: 14 Aralık 2018 saat 11:00

Gelişmelerden haberdar olmak ve kayıt için : www.trendlerzirvesi.com