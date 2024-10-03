Pragmatic isimli bir firma, bükülebilen bir işlemci geliştirmeyi başardı. Geleneksel işlemcilerden oldukça farklı yapıda olan bükülebilir işlemci, giyilebilir teknolojik ürünler için önemli olacak gibi görünüyor.

İşlemci dünyasında tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip önemli bir gelişme yaşandı. Bir grup bilim insanı, tıpkı bir kâğıt gibi bükülebilen işlemci geliştirmeyi başardı. Bu tür bir işlemci, özellikle de giyilebilir teknolojik ürünler için kritik önem arz edecek gibi görünüyor.

RISC-V mimarisi üzerine inşa edilen 32 bitlik bükülebilir işlemci, alıştığımız işlemci tasarımlarından oldukça farklı. Zira bilim insanları, bu işlemcide geleneksel silikon yerine indiyum galyum çinko oksit (IGZO) olarak isimlendirilen farklı bir malzeme kullandılar.

Bükülebilir işlemci böyle görünüyor

Pragmatic isimli bir firmanın tasarladığı bükülebilir işlemci, tahmin edilebileceği üzere yüksek performans sunamıyor. Hatta işlemcinin çalışma frekansı, 0,00006 GHz seviyelerinde yer alıyor. Ancak bu düşük hıza rağmen makine öğrenimi modellerini çalıştırabilecek şekilde geliştirilen işlemci, büyük bir potansiyel sunacak gibi görünüyor.

Pragmatic'in böyle bir işlemci geliştirmekteki amacı, giyilebilir sağlık ürünleri ve beyin-bilgisayar arayüzleri gibi teknolojiler için yenilikçi bir çözüm sunabilmek. Elde edilen bulgular, bunun şimdilik sağlanabildiğini gözler önüne seriyor. Bükülebilir işlemcinin daha da gelişmesi ile teknoloji dünyasını nasıl değiştireceğini zamanla göreceğiz.

Bükülebilir işlemci için hazırlanan video: