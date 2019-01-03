Bulgaristan'da Bir Depoda 25 Yıldır Çalıştırılmamış BMW

Bulgaristan'da bir depoda, daha önce tek bir kez dahi çalıştırılmamış 11 adet BMW 5 serisi otomobil bulundu.

Otomobil dünyası her yeni günde yeni bir sürprize gebe. 1994 yılında üretilmiş olan ve yola çıkması için hiçbir zaman ruhsat almamış 11 araç, terk edilmiş bir depoda bulundu. Bulunan BMW 5 serisi araçların içerisinde 10 sedan, bir de station wagon bulunuyor.

Araçlar şu ana dek hiç kullanılmamış olsalar da geçen 25 yılın ardından birçok çizik ve boya atmasına maruz kalmış gibi duruyor. Ancak araçların iç kabini neredeyse fabrikadan çıkmışçasına tertemiz. Hatta bir kısmının üzeri halen fabrikadan çıktığı haldeki kaplamalara sahip.

Araçların önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtiliyor ancak henüz fiyat listesi paylaşılmadı. Araçların -durumuna göre- ortalama 15.000 dolar ile 20.000 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Bulgaristan'da araçlar emiş gücü standardına uymadıkları için muhtemelen asfalta indirilemeyecekler ancak Almanya veya yakın bir ülkeye taşınmaları olası.