Bully 2'yi Bekleyenlere Müjde: Oyun Ufuk Çizgisinde Göründü

Rockstar'ın en çok sevilen yapımlarından olan, buna karşın aradan geçen 12 seneden sonra halen devam oyunu gelmeyen Bully için küçük bir ipucu elde etmiş gibiyiz.

Yeni bir koleje giden haşarı ve serseri Jimmy Hopkins'in maceralarına tanık olduğumuz ve baştan sona muhteşem bir yapım olan Bully'nin tadı halen damağımızda. Onca zamandır oyunun devamını bekleyenler için heyecan verici bir haber geldi.

Buna göre Rockstar, 'henüz duyurulmamış bir oyun için' Pinewood Stüdyoları içerisinde rol alacak gençler ve çocuklar aradığını duyurdu. Hatta özel olarak kolej profesörleri arandığının dahi belirtilmesi bizleri biraz daha umutlandırıyor.

Elbette bu tür cast arayışları hemen her oyun için geçerli olabilir. En basitinden yeni GTA için dahi bu tür oyunculara ihtiyaç duyulacaktır ama Rockstar'ın bu tür 'sinekten yağ çıkaran' oyunculara ve basın mensuplarına sürprizler ve küçük ekmek kırıntıları bırakmayı sevdiğini biliyoruz. Umuyoruz bu gelen haber RDR2'den sonra yeni bir Bully göreceğimizin işaretidir.