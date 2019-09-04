Hareketli Yaşam Formları, Tahmin Edilenden Daha Önce Başladı

Yeni keşfedilen ve bir halkalı solucana ait olduğu düşünülen fosiller, çoğu hayvan henüz "hareket etme" kabiliyetine sahip değilken, okyanus tabanında izler bıraktı. Bu fosiller, yeryüzündeki hareketli yaşam formlarının tahmin edilenden daha önce başlamış olabileceğini gösteriyor.

Bilim insaları, yaklaşık 550 milyon yıl önce yaşayan ve ölen solucan benzeri bir hayvanın izlerini keşfettiler ve bu izlerin, yeryüzündeki yaşamın gelişiminde kilit nokta olabileceğini söylüyorlar. “Yilingia spiciformis” olarak adlandırılan kırkayak benzeri bu yaratık, yaşadığı dönemde hareket edebilen birkaç hayvandan birini temsil ediyor, bu yüzden hem fosilleşmiş izlerini hem de kalıntılarını bulmak, erken hayvan evrimi için büyük ipuçları veriyor.

Virginia Tech’ten Shuhai Xiao ve meslektaşları, 551 - 539 milyon yıl önce var olan bu türlerin 35 fosilini buldu. Xiao yaptığı açıklamada, "Bu karbonat kayaları (fosillerin içinde yer aldığı kayalar), 550 ila 540 milyon yıl önce, ılık sığ sularda birikmiştir ve en eski dinozorlardan iki kat daha yaşlıdır” ifadelerine yer verdi.

Bulunan fosil, yaşadığı dönemde bağımsız hareket edebiliyordu:

Ünlü bilim dergisi Nature’de yayınlanan araştırmada ekip; keşfedilen türlerin yaklaşık 28 cm uzunluğunda ve 0,25 ila 2,5 cm genişliğinde olacağını söyleyerek tanımladı. Fosillerin yaklaşık 50 parçadan oluştuğunu belirten araştırmacılar, bulunan izler neticesinde yaratığın bir şeyden uzaklaşmaya çalıştığını yani bağımsız olarak hareket edebildiğini söylüyorlar.

Ayrıca bulunan fosiller, yaratığın ölmeden kısa bir süre önce bağırsaklarının döküldüğünü ve “mortichnium” olarak bilinen bir iz bıraktığını gösteriyor. Dolayısıyla araştırma ekibi, yaratığın bir tür “ölüm yürüyüşü” yapmış olduğunu düşünüyorlar.

Bağımsız hareket, pek çok evrimsel hareketin başlangıcı oldu:

Bağımsız hareket, yaklaşık 580 milyon yıl önce bir noktada geliştiği düşünülen bir özelliktir. Bu dönemden önce yaşayan hayvanlar, bugünkü süngerler ve mercanlar gibi hareketsizdi. Xiao, konuyla ilgili röportajda, “Hayvan hareketliliği konusunda en inandırıcı kanıt, muhtemelen 560 milyon yıl, belki de 570 milyon yıla kadardır." sözlerine yer verdi.

Y. spiciformis, günümüzde insanlar da dahil olmak üzere çoğu hayvanı kapsayan ve “blitaria” olarak bilinen bir hayvan grubuna aitti. Günümüzdeki hayvanların hareketli ve titreyebilen bir yapısı olduğunu belirten Xiao, bu konunun önemini, ”Yarım milyar yıldan daha uzun bir süre önce yaşanmış olan hareketli hayvanların yükselişi, yeryüzünü önemli ölçüde değiştirdi çünkü jeokimyasal döngüleri değiştirdiler.” sözleriyle ifade etti.

Fosiller, Kambriyen öncesi döneme ışık tutuyor:

Araştırmada yer almayan, İskoçya Edinburgh Üniversitesi'nden Rachel Wood, keşifle ilgili “Bu, oldukça önemli fosillerin olağanüstü bir bulgusu. Artık halkalı solucan benzeri canlıların o dönemde var olduğunu ve Kambriyen öncesi deniz yüzeyinde hareket etme kabiliyetine sahip olduklarına dair kanıtlarımız var, hayvanların evrimi adım ve harekettir. " yorumunda bulundu.

Araştırmacılar, bulunan fosilin tarihteki yerini sınırlamak için Y. spiciformis'i bir soy ağacına yerleştirmeyi planlıyorlar. Araştırmacılar, ayrıca bulunan fosiller yardımıyla bu dönemdeki deniz ekosistemi hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi umuyorlar.