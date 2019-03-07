Xiaomi'nin Ambiyans Lambasıyla Ortamın Havasını Değiştirin

Bulunduğunuz ortamın ambiyansını saniyeler içerisinde değiştirmek ister misiniz? Xiaomi Yeelight ile saniyeler içerisinde ortamın havasını değiştirebilirsiniz.

İster odanız ister oturma odanız olsun, yaşama alanınızdaki havadan sıkıldıysanız ve bunu değiştirmenin yollarını arıyorsanız Xiaomi’nin akıllı ambiyans lambası sayesinde saniyeler içerisinde bulunduğunuz ortamın havasını değiştirebilirsiniz ve bunu yerinizden kalkmadan yapabilirsiniz.

Telefonunuza indireceğiniz bir uygulama sayesinde akıllı ambiyans lambanızı açıp kapatabilir ya da ışığın aydınlatma derecesini kontrol edebilirsiniz. İsterseniz tamamen aydınlık isterseniz daha loş bir ışık kullanabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra şarjlı bira yapısı bulunan lamba sayesinde akıllı ambiyans lambanızı prize yakın yerlere koymanıza gerek kalmayacak. Sıcak bir yaz akşamında bahçenizde ya da balkonunuzda ışığa ihtiyacınız olduğunda imdadınıza yetişecek bu lamba aynı zamanda şık tasarımı sayesinde de her ortama ayak uydurabilir.

Siz de yaşam alanınızın ortamını anında değiştirecek olan bu akıllı ambiyans lambasına sahip olmak için bağlantıya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Akıllı lambaları kontrol edebileceğiniz Yeelight uygulamasını ise aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz.