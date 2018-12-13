Apple’ın bilgisayarlarında kullanılan işletim sistemi MacOS, dosya aramalarında kullanıcıları oldukça sınırlandırıyor. Finder uygulamasına güçlü bir alternatif olarak öne çıkan Commander One, bulut sistemindeki dosyalarınız dahil tüm verilerinizi tek pencerede tarayıp, aradığınızı buluyor.

Veriler çağında yaşıyoruz, bu nedenle aradığımız şeyleri bulmak günden güne zorlaşıyor. Gerek sabit hafıza birimlerimiz olsun, gerek internet aracılığıyla dosyalarımızı yüklediğimiz bulut sistemleri olsun, aranan önemli dosyalarımızı bulmak için çok fazla vakit harcamak gerekiyor.

Özellikle MacOS kullanıcılarının derdi büyük, çünkü Apple sadece Finder adını verdiği bir işletim sistemi içi arama motoru sunuyor. Finder’a güçlü bir alternatif olarak ön plana çıkmaya başlayan Commander One, bulut sistemlerindeki dosyalarınız dahil, size ait olan her türlü veri deposunu tek ekranda tarıyor.

Commander One, bir dosya bulucu olarak binlerce dosyayı akıllı yazılımı sayesinde hızla tarıyor:

Üstelik uygulamanın ücretsiz sürümü, pek çok önemli özelliği sunuyor.

Sıkıştırılmış dosyalarınızın içeriğini bile taramaya üşenmeyen uygulama, bulduğu sonuçları tek ekranda topluyor:

Özellikle aradığınız dosyayı nerede sakladığınızı unuttuysanız, uygulamanın tam bir nokta atışı yaptığını söyleyebiliriz. Tek tek bulut sistemlerini ve yerleşik hafıza birimizini kontrol etmek yerine, aradığınız dosyayı Commander One ekranına yazmanız yeterli oluyor.

Uygulamanın ücretli sürümü, Google Drive, Amazon S3, OneDrive, Dropbox ve WebDAV gibi bulut sistemlerini ömür boyu taramaya izin veriyor. Bu sürüm sadece bir seferliğe mahsus 29,99 dolar olarak ücretlendiriliyor. Ömür boyu güncelleme alma garantisi için ekstra 14.99 dolar ücret ödemek gerekiyor. Eğer maksimum 5 bilgisayarda kullanacaksanız 99,99 dolar, maksimum 50 bilgisayarda kullanacaksanız 149,99 dolar ücret ödenmesi gerekiyor.

Ücretsiz sürümde ise bulut sistemlerini kullanmak için 15 gün deneme hakkınız oluyor. Ardından bulut sistemleri dışındaki her türlü hafıza biriminde ücretsiz olarak arama yapmaya devam edebiliyorsunuz.

Commander One’un ücretsiz sürümüne erişmek için buraya tıklayabilir, dilerseniz “Upgrade to Pro” butonuna tıklayarak uygulamayı satın alabilirsiniz.

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