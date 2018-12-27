Bumblebee Filminde Gözünüzden Kaçmış Olabilecek 8 Gönderme

Transformers filmleri arasına en son Bumblebee de eklendi. Film 80’li yıllarda geçiyor, haliyle film seksenler göndermelerinden geçilmiyor.

Oyuncak satmak için yapılan çizgi filmlerin arasında kült mertebesine ulaşan çok az seri var. Bu serilerin çok azı hayatına film serisi olarak devam etmeyi başarıyor. Oyuncak satmak için çekilen Transformers filmleri ise beyazperdede tutunmaya devam ediyor.

Bumbleebee filminde yer alan bazı göndermeler izleyenlerin gözünden kaçmış olabilir. Bazı göndermeler de eski çizgi filmleri izlemeyenler için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Bu göndermelerin bazılarını sizin için derledik.

Baştan belirtelim, yazının içerisinde filmdeki göndermeleri anlatacağımız için bazı sürprizbozanlar var. (Spoiler yerine kullanılan Türkçe karşılığı bu. Tamam sürpriz de çok Türkçe değil ama dilimize yerleşmiş sonuçta.)

1- Cybertron Savaşı

Bu savaşta pek çok klasik karakteri beyazperdede görüyoruz. Bunlar arasında Shockwave (Mor, tek gözlü Decepticon), Soundwave ve kedisi Ravage (Soundwave’in oyuncağı kaset çalara, kedisi de kasete dönüşürdü.), Arcee (ilk Dişi Transformer), Wheeljack (Sub-Zero ağızlı, beyaz Autobot), Michael Bay filmlerinden tanıdığımız Ratchet, Iron Hide, Cliffjumper (sık sık Bumblebee ile karıştırılan, 80’lerde meşhur bir karakter) var.

2- Seekers

Genelde Starscream tarafından yönlendirilen Seekers ekibi de filmde boy gösteriyor. Resmi olarak isimlendirilmemiş olsalar da Skywarp, Thundercracker, Acid Storm gibi önemli üyeleri de filmde yer alıyor.

3- The Touch

Bumblebee’nin Charlie’ye gaz vermek için çaldığı şarkı, 1986 yılında yapılan Transformers animasyon filminin jeneriğine bir gönderme. (Filmi izlemediyseniz ve Optimus Prime’ı çok seven bir küçük kardeşiniz falan varsa, filmi onlardan uzakta izleyin. Güzel filmdir ama filmin başında Optimus ölür, renkleri solup gider. Bunun sebebi de yeni seri oyuncak satmak için eskileri hikayeden çıkarmaları.)

4- Üçlü Dönüşenler

Bir dönem bu dönüşen oyuncaklar çok popülerdi. O dönemde ortaya çıkan ve iki farklı şekilde dönüşen oyuncaklar büyük sansasyon yaratmıştı. Dropkick ve Shatter, bu eski geleneği beyaz perdeye taşıyor.

5- The Camaro

Bumblee’nin filmin sonunda bir Camaro’ya dönüşmesi, Michael Bay filmlerindeki gizli kimliğine bir gönderme.

6- Rick Roll

Bumblebee müzikle konuşan bir karakter, radyodan uygun müziği bularak iletişim kuruyor. Charlie’nin Bumblebee’ye verdiği bir kasette ise Rick Astley’in “Never Gonna Give You Up” şarkısı var. Yani internetin meşhur Rick Roll’u.

7- Alf

Ülkemizde de çok sevilen ve rahmetli Müşfik Kenter tarafından seslendirilen Alf, bu filme de misafir oluyor. Watson ailesini Alf izlerken görüyoruz. Uzaydan gelen ve şehrin banliyölerinde yaşayan bir ailenin garajına yerleşen bir uzaylı hikayesi Watson ailesi için oldukça eğlenceli.

8- İnternetin İcadı

Shatter ve Dropkick, dünyanın bütün uydularını ve iletişim ağını ele geçirip birbirlerine bağlıyor. Transformers Evreni’nde internetin icadı buna dayanıyor. İkilinin amacı bu değil tabii ki.