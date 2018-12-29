WhatsApp, sıradan bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlasıdır. Peki WhatsApp'ı bu kadar kullanışlı hale getiren hangi özellikleridir?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sıradan bir mesajlaşma ve sesli/görüntülü görüşme yapma uygulaması gibi görünüyor olsa da aslında uygulamasının içinde kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak pek çok özellik barındırıyor. İşin kötü tarafı, yıllardır WhatsApp kullanan pek çok kullanıcı bu özelliklerin birçoğunun farkında bile değil.

WhatsApp’ta dilediğiniz bir sohbeti ana sayfada daima en üstte nasıl tutabileceğinizi biliyor musunuz? Peki bir mesajı istediğiniz zaman kolaylıkla nasıl bulabileceğinizi? Pek çoğunuzun WhatsApp fotoğraf ve videolarını telefon galerisinden nasıl gizleneceğini bilmedinin farkındayız. İşte WhatsApp’ın çok az kullanıcı tarafından bilinen bazı özellikleri.

Popüler sohbetleriniz daima gözünüzün önünde olsun

WhatsApp, herhangi bir sohbetten yeni bir mesaj geldiğinde bu sohbeti ana sayfada en üst sıraya taşır. Böylece kullanıcılar okunmamış hiçbir iletiyi gözden kaçırmazlar. Peki yeni ileti gelsin gelmesin bir sohbeti en üst sırada tutmak için ne yapabiliriz? Android kullanıcıları, ana sayfadayken herhangi bir sohbetin üzerine parmağını basılı tuttuktan sonra yukarıda çıkan raptiye ikonuna dokunarak sohbeti üst satıra sabitleyebilirler. iOS kullanıcıları ise sohbeti sol kaydırdıktan sonra raptiye ikonuna dokunmaları gerekiyor.

Fotoğraf ve videoları galeriden gizleyin

WhatsApp’ı aktif olarak kullanan biriyseniz gün içinde pek çok fotoğraf ve video gönderip alıyor olabilirsiniz. Bu fotoğrafların her biri galerinize kaydolur ve galerinizi oldukça karmaşık bir hale getirebilir. Bunu engellemek için WhatsApp’ın Ayarlar menüsünden Sohbet seçeneğine gidin. Android’de ‘Medyayı galeride göster’, iOS’te ise ‘Kamera rulosuna kaydet’ seçeneğini deaktif duruma getirin. Artık WhatsApp fotoğraf ve videolarınız galeride görüntülenmeyecek.

Daha sonradan okumak isteyeceğiniz bir mesajı kaydetme

WhatsApp’ta tek bir sohbette binlerce mesaj birikebiliyor. Bu kadar mesajın içinde özel bir mesajı tek tek bulmak oldukça zor olabilir. Önemli olacağını düşündüğünüz mesajın ekran görüntüsünü de alabilirsiniz ancak bu bir süre sonra galerinizde bir karmaşa oluşmasına neden olacaktır. Herhangi bir sohbetteyken kaydetmek istediğiniz mesajın üzerine parmağınızı basılı tutup yukarıda çıkan yıldız simgesine dokunursanız mesaj, siz silmediğiniz sürece kayıtlı tutulacaktır. Herhangi bir sohbetteki yıldızlı mesajları görmek için sohbet penceresini açın, kişinin adına dokunarak sohbet bilgisini açın ve aşağıdaki seçeneklerden yıldızlı mesajlara dokunun.

Kaydedilmemiş mesajları aratarak bulabilirsiniz

WhatsApp’ın oldukça kullanışlı bir arama çubuğu bulunuyor. Bu arama çubuğunu kullanarak herhangi bir sohbetteki herhangi bir mesajı kolaylıkla bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bulmak istediğiniz mesajda geçen bir kelimeyi arama çubuğuna yazmak. Ancak anahtar kelimeyi doğru seçmek oldukça önemlidir. ‘Bir, ve, şey’ gibi her mesajda bulunabilecek kelimeleri anahtar kelime olarak kullanmak, karşınıza onlarca mesaj çıkmasına neden olabilir.