Yapay zekanın kullanıldığı pek çok farklı alan var. Bunlardan bazıları ise biraz garip. Yapay zekanıza fal baktırmak ya da kitap yazdırmak istiyorsanız o başka tabii.

Yapay zekanın kullanım alanları oldukça geniş. Genellikle insan hayatını kolaylaştıran ve insanların idare etmesi zor alanlarda kullanılan yapay zekanın bazı kullanımları ise insanı şaşırtıyor.

Yapay zekanın neredeyse yapamayacağı şey yok gibi duruyor ama bu işler için bir yapay zeka geliştirmeye gerek var mıydı emin değiliz.

Robot Çeşnici

Alkollü içki tadımı için bir yapay zeka gerekli midir, robotların tat alma hissi var mıdır bilinmez, ancak Carlsberg ve Microsoft IntelligentX’in makine öğrenmesi ve gelişmiş sensörler kullanarak oluşturduğu Bira Parmak İzi projesine milyonlar yatırmış durumdalar. Yapay zeka, “tattığı” biranın içindeki aromaları ve tatları ayırt edebiliyor.

Harry Potter ve Makinedeki Hayalet

Bu yapay zeka Harry Potter romanları yazan bir yapay zeka. Yapay zekanın yazdığı ilk roman ise “Harry Potter ve Büyük Bir Kül Yığını Gibi Görünen Şeyin Portresi”. Buradan da anlıyoruz ki Harry Potter evreninde birileri, Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’nda Thanos’un parmak şıklatmasına kurban gitmiş.

Duygusal Yapay Zeka

Yüz ifadelerinden duyguları anlamak ve yorumlamak oldukça zor bir iş. Affectiva’nın Emotion AI adlı yapay zekasının yaptığı iş ise yüz ifadelerine sahip olmak. Yüzleri tanıyan yapay zeka ifadeleri yakalayabiliyor, böylece duygulara göre tepki veriyor. Firmaya göre bu yapay zeka insan makine etkileşimini geliştirmede bir sonraki adım olacak.

Rüya Gören Yapay Zeka mı O?

Derin Rüya Oluşturucu adlı bu yapay zekanın geliştiricisi, bir Google mühendisi Alexander Mordvintsev. Mühendisin amacı, araştırmacılara bir görüntüye baktığımızda derin nöral ağda neler olduğunu anlamak konusunda yardımcı olmaktı. Sonuç mu? Saykodelik ve rüya görüyormuş hissi yaratan, yapay zeka elinden çıkma sanat eserleri.

Zaten proje bugün “İnsan ve yapay zekanın iş birliğiyle ürettiği bir sanat projesi” olarak adlandırılıyor.

Falcı Makine

Tamam, insanların kahve fincanlarının fotoğrafını çekip fal baktırdığı bir ülkede yaşadığımız için bize garip gelmiyor olabilir ama bir makineye fal baktırmak gerçekten ilginç bir fikir. MIT mezunu Alexander Reben’in yapay zekası ise bu konuda biraz farklı. Görüntüleri ve kalıp sözcükleri birleştirmekten ziyade internetten topladığı falları ve ilham verici cümleleri kullanan yapay zekanın bazı cümleleri oldukça rahatsız edici. “Unutma, ne kadar uğraşırsan uğraş değiştiremeyeceğin bir okyanus var.”, “Diğerleri senin yalnızlığından keyif alıyor.”, ”Kimse dinlemiyor.” gibi garip ve rahatsız edici cümleler kuran yapay zekanın yaptığı işe robot bilimciler yapay felsefe adını veriyorlar. “Mutlu olmak göründüğü kadar ciddi bir şey değil.”, “Çektiğin acı her şeyin özü ve hiçbir şeyin değeridir.” gibi sözler sarf eden yapay zekanın gelişimine devam etmesi durumunda varacağı nokta Otostopçu’nun Galaksi Rehberi’ndeki robot Marvin olabilir.