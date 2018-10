Kafein İhtiyacınızı Kahvesiz Çözen 10 Bilim Kurgu Dizisi

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak alfabedeki tüm vitaminler kadar gerekli seyr-i sefa zevki veren; izlemeyenin uyku sorunlarına çözüm bulamadığı dizileri listeliyoruz. Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi serisine, 2018’in çıkış yapan ve devam eden; vücutta kafein etkisi yaratma garantili dizilerle başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Geçenlerde izlediğiniz o çok iyi bilim kurgu filmi var ya, tadı nasıl da damağınızda kaldı, öyle değil mi? Sanki sabaha kadar devam etse izleyecek gibiydiniz. Böyledir bu sinema dünyası, özellikle işin içine bilim kurgu dahil olduğu zaman insanları yarı yolda bırakıverir. Filmin bitişine mi üzülseniz, kafanızdaki sorulara cevap mı arasanız, bilemezsiniz.

Sanki peş peşe altı bardak filtre kahve içmiş gibi gözleriniz fal taşına döner, yanınızda birisi varsa onun kafasını şişirmek üzere filmi analiz etmeye başlarsınız. Olmadı sözlük sitelerinde dolaşır, “Yok mu içimdeki merak ve konuşma ateşini söndürecek birileri?” diye yakınırsınız. Hiçbir zaman o ateş sönmez, yeni bir merak arayışınıza başlarsınız. Eğer tam da böyle bir aşamadaysanız, sizin için buradayız.

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi serisine; uygun dozlarda alınması gereken, bu yıl çıkış yapmış en başarılı bilim kurgu dizilerini listeleyerek başlıyoruz.

(İzledikleriniz için izlemeyenleri maruz görünüz.)

10. Star Trek: Discovery

Sinema dünyasının kültlerinden olan Star Trek evreninde geçen dizi, her ne kadar yapımcıların “Abi bu işte para var, çekelim bir şeyler” demesiyle ortaya çıkmış olsa da bunun hissettirmiyor. En azından izleyicileri, Star Trek serisini bilen ve seven bir kitleden oluşunca bu durum o kadar da tepki çekmiyor. Çerezlik bir uzay macerası izlemek isteyenler için, reçeteye “placebo” etkisi niyetine yazdık. Mesele uzaysa daha anlatacaklarımız var, devam edelim.

9. Lost in Space:

Bu kez uzay gerilimine bir geminin kaptanı ve mürettebatı gözünden değil, bir ailenin gözünden bakıyoruz. Olası bir gelecekte, insanların oldukça olası bir şekilde uzayda kaybolmalarını işliyor. Tabii ki uzaylılar da var, olmasa izlemenin ne tadı olurdu ki? Uzay olsun, aksiyon olsun, gerilim olsun falan isterseniz iyi gider, en azından beyin eriten bir senaryoya sahip değil.

8. Maniac:

Eğer Inception filmini özlediyseniz, tekrar tekrar izlemekten sıkıldıysanız Maniac karşınızda. Listedeki en yeni dizi olan Maniac, hikayesi hakkında yeterli ipucuyu fragmanında veriyor. Eğer ilk iki bölüm sıkılırsanız, üçüncü bölümü hemen izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kadro muhteşem, reçetede muadili olmayan bir yapım.

7. Electric Dreams:

Yahu bu nasıl bir kadro be! Herhalde oyunculara sinema filmi deyip gizli sözleşe maddeleriyle sahte teklifte bulundular. Dişleriyle bile başrolü hak eden Steve Buscemi, bir zamanların Heisenberg’i Bryan Cranston, yönetmenlik koltuğunda Game of Thrones’tan tanıdığımız Alan Tylor falan var. Her bölümü farklı bir konuyu ele alan yapım izlemeye değer.

6. Altered Carbon:

Bir roman uyarlaması olan bu diziyi izlerken, kitap okuyormuşçasına yorulabiliyorsunuz. Belki de sırf bu yüzden izleyiciyi ekrana tam anlamıyla kilitleyemiyor. Yine de senaryosu, kurgusu, üzerine kurulduğu ana öğretiler, geleceğin dünyasında nelerin olabileceğini görmek isteyenler için birebir. Sırf biz reçeteye yazdık diye izleyemeyin, darılırız.

5. Black Mirror:

Her bölümde farklı bir hikaye sunma tarzını dizi dünyasına kazandıran yapım, bu yıl yayınlanan son sezonuyla da büyük beğeni topladı. Modern dünyayı, popüler kültürü, postmodern bilgi endüstrisini eleştirirken, ruhunuzu Netflix’e sattıran dizi, kendi topuğuna sıkan bir kabadayı gibi. Bazı bölümleri üzerine kitaplar yazılabilir, tek başlarına ayrı dizilerin konuları olabilirler.

4. Handmaid's Tale:

Damızlık Kızın Öyküsü isimli çarpıcı bir post-apokaliptik bir romandan uyarlanan bu dizi, bilim kurgunun verdiği sıradan hislerin üzerine çıkıyor. Zira bir bilim kurgu gibi başlamıyor; ancak alternatif bir gelecekte, değişen dünya düzenini merkeze alıyor. Bu sırada baskıcı bir hale gelen bir toplumda, hayatta kalmaya çalışan bir kadını izliyoruz. Neyin bilim, neyin kurgu olduğunu da diziyi izledikçe anlıyoruz. Bu arada yapımda çok sayıda yetişkin sahnesi olduğunu belirmekte fayda var.

3. Dark:

Netflix’in Alman dizisi Dark, eşsiz bir hikaye örgüsüne sahip. Küçük bir kasabada, zaman yolculuğu üzerine yaşanması muhtemel olan her hikayeye değinilen 10 bölümlük bir ilk sezonu var. İkinci sezon önümüzdeki yıl çekilecek. Zaman kavramı üzerine kafa patlatmak isteyenler için çok uygun. Bütün bölümleri peş peşe izlerseniz, aşırı kafeinden dolayı kan basıncınız artabilir.

2. Stranger Things:

Hemen hemen herkesin izlediği, sayıyla verilse insanların kuyruğa girecekleri bu yapımı listeye koymazsak, yorumlarda ortalığın karışacağını düşündük. Bir takım tuhaf olaylarla, bir takım tuhaf insanların dizisi Stranger Things, tam bir kült. İzlemediyseniz ayıp ettiniz.

1. Westworld:

Yapay zekalarla insanların karşı karşıya geldikleri, oldukça yüksek potansiyelle gerçekleşecek bir hikaye var. Kapalı bir kutuya hapsedilen bir insanı düşünün, eğer kutuda olduğunu fark ederse dışarıya çıkmaya çalışır. Peki insanlar tarafından üretildiğini fark edip, bir kutuya hapsedildiğini anlayan robotlar ne yapar? Aklınıza ne geldiyse, nasıl yaptıklarını izlemeniz gerek.