Bünyesinde On Binlerce Ücretsiz Oyun Barındıran Site

Eğer siz de Indie oyunlara meraklıysanız, Itch.Io ile özellikle bugünlerde mükemmel zaman geçirebilirsiniz.

Oyun dünyasında tek oyunculu oyun deneyimi, belki de yakında yok olmaya yüz tutacak. Son dönemde rekabetçi oyunların piyasada büyük yer etmesi, Battle Royale gibi yeni türlerin ortaya çıkmasıyla tek oyunculu deneyimin büyük en büyük kurtarıcısı Indie oyunlar oldu.

Son dönemde özellikle oyun yapma araçlarının çok daha işlevsel bir hale gelmesiyle ve Steam'in bu oyunlara daha fazla destek olmasıyla büyük patlama yapan Indie oyunları bünyesinde bulunduran mükemmel bir platform mevcut: Itch.Io!

Çoğunlukla bağış sistemiyle oyunları sunan Itch.Io'da devasa bir ücretsiz oyun arşivi de bulunuyor. An itibarı ile herhangi bir ücret ödemeden tarayıcınız üzerinden oynayabileceğiniz tam 126,926 oyun mevcut. Elbette bu oyunların tamamı mükemmel yapımlar değil. Ancak buraya tıklayıp ulaşabileceğiniz listede popüler ve yüksek not almış yapımları filtrelerseniz hoşunuza gidecek birkaç yapımla muhakkak karşılaşacaksınız. İyi oyunlar!