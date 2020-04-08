Koronavirüs salgını Türkiye’de de her yaştan insanı etkilemeye devam ediyor. Burdur’un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşında bir çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı. Çocuğun hastanedeki tedavisine hemen başlanırken, ailesi de evde karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını başladığı ilk günden itibaren bütün yaş gruplarının hastalığa yakalanabileceği uzmanlar tarafından açıklanıyordu. Ortaya çıkan yeni vaka haberleri, virüsün küçük yaşlardaki çocuklara dahi bulaştığını gösteriyor.

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde yaşayan bir aile, 3 yaşındaki çocuklarını yüksek ateş şikayeti ile Bucak Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle çocuğa koronavirüs testi uygulandı. Yapılan testin sonucunun pozitif çıkması üzerine çocuk, hastanede karantinaya alındı ve tedavisine başlandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk tedavi altına alınırken, çocuğun ailesi de Çeltikçi de bulunan evlerinde karantinaya alındı. Karantina tedbirleri uygulanan evin önünde polis ekipleri önlem aldı.

Dünyanın dört bir tarafından genç yaştaki insanlar ve çocuklar, koronavirüse yakalanmaya devam ediyorlar. Yaşı genç insanlar, düşük risk grubu olarak açıklansa da bu, salgına kapılmayacakları anlamına gelmiyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda yaş ayırt etmeksizin bütün insanların salgına karşı alınan önlemlere uyması isteniyor.