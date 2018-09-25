Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki maden tetkik çalışmaları sırasında, 500 milyar dolarlık mermer rezervine sahip olduğu tahmin edilen dev bir rezerv bulundu. Bölgedeki yetkililer, mermer fabrikaları kurmak için gerekli çalışmaları başlattı. Uzmanlara göre Bursa, mermer konusunda dünyanın her yerine ihracat yapabilir.

Bursa’da son 4 yıldır devam eden çalışmalarda sona gelindi. Orhaneli ilçesini farklı bölgelerinde piyasa değeri 500 milyar doları bulması tahmin edilen mermer kaynakları tespit edildi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, pek çok kişinin rezerv miktarı dolayısıyla şoka uğradığını söyledi.

Orhaneli ilçesine kurulması planlanan Maden Organize Sanayii Bölgesi için resmi izinler alındı. Bölgeye içerisinde yüksekokul, fuar ve otel bulunacak bir alan inşa edilerek teknik işgücünün bir araya getirilmesi sağlanacak: Tatlıoğlu, “Ülkemizdeki mermerciler, şu anda mermeri blok halinde satıyorlar. Blokları biçerek, işleyerek katma değer kazandırarak satabilmemiz lazım. Çünkü bir bloku 5 liraya satıyorsak biçilmiş işlenmiş halde 25 liraya bir de İtalyan mermeri diye geri alıyoruz. Maalesef ülkemizde böyle kaçan bir fırsat var” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki 6 farklı üniversiteden görevlendirilen araştırma ekibi, uzun bir süredir bölgedeki mermer yataklarına yönelik çalışma yapıyorlardı. Tatlıcıoğlu’na göre sonuçları görmek için artık çok kısa bir süre kaldı: “Zannediyorum 5-6 ay sonra fabrikalarımız kurulmaya başlayacak. Şu anda 61 firma bize hemen yer lazım diye taahhütte bulundu. Hatta bazı arkadaşlarımız 'Bize müsaade edin. Yoksa fabrikayı ocaklarımıza kuracağız' diyorlar. İmar planı çerçevesinde ocaklarını kurabilmelerinin yolunu arıyoruz."

Bursa’nın Orhaneli bölgesindeki OSB bölgesine, zamanla yüksek oranda göç başlayacağı söyleniyor. Belediye yetkililerine göre Orhaneli ve çevresi önümüzdeki yıllarda ciddi bir gelişme kaydedecek. Yapılacak projeler ve açılacak fabrikalar, binlerce insana istihdam sağlayabilir.

Tatlıoğlu AA’ına verdiği açıklamada son olarak "Ben çok mutluyum. Bu proje son günlerde Türkiye çapında çok gündemde. Projeye imkan sağlayan bakanlardan Orhaneli'deki vatandaşlara kadar herkese teşekkür ediyorum. Orhaneli'nin önü açılmıştır." dedi.