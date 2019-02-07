Satın Aldığı Otomobili 20 Dakika Sonra Hurdaya Dönen Adam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Hüseyin Özer, henüz 20 dakika önce aldığı aracın hurdaya dönmesiyle şoke oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Hüseyin Özer, henüz 20 dakika önce satın aldığı otomobilinin pert oluşuna şahit oldu. Bursa - Ankara yolundaki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde seyreden Özer, arkadan gelen Muhammed Yılmaz'ın kullandığı 17 AAV 411 plakalı kamyonetin çarpmasıyla bir anda sarsıldı.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, öndeki araca çarpan araç şoförü Muhammed Yılmaz, kamyonetiyle kayıplara karıştı. Özer'in aracı adeta hurdaya döndü.

Talihsiz vatandaş Hüseyin Özer, kazada hiçbir kabahatinin olmadığını belirterek şunları söyledi: "Aracımla seyir halindeyken aniden yan yoldan bir araç çıktı. Yavaşlamak zorunda kaldım. Bu sırada arkamdan gelen kamyonet bana çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç ise kayıplara karıştı."