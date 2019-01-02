Bursa'nın İznik ilçesinde ender rastlanabilecek bir olay yaşandı. Tamir için sökülmek istenen tablet, bir anda patladı.

Elektronik teknik serviste çalışan 30 yaşındaki Enes Şahin müşterisine ait olan tabletin tamiratını yapmak isterken bir anda patlayan tablet alev aldı. İki eli ve sol kulağı yanan Şahin, arkadaşlarının yardımıyla tableti söndürmeyi başardı.

Enes Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım."

İşte atlama anı ve talihsiz adamla yapılan röportaj: