Bursa'daki Kedi Gözlü Çocuk: Gece Karanlığında Görüyorum

İris Kolobom rahatsızlığı nedeni ile göz bebeği normalin dışında bir şekle sahip olan 6 yaşındaki Kayra Emir Polat, gece karanlığında normal bir insana göre çok daha iyi görebildiğini söylüyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşamakta olan 6 yaşındaki Kayra Emir Polat, milyonda bir görülen bir göz rahatsızlığına sahip. Göz bebeğinin almış olduğu olağan dışı şekil nedeni ile çevresi tarafından 'Kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Kayra, bu rahatsızlık nedeni ile karanlık ortamlarda normal bir insana göre daha iyi görebiliyor.

Oğlunun hastalığı hakkında konuşan baba Yakup Polat, ‘’Kayra doğduğunda biz de anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerinin farklı olduğunu gördük. Doktora götürdük, 'diğer gözlere göre çok farklı' dediler. İnsanların dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemizi söylediler. Daha ileride küçük bir ameliyat gerekebilir dediler. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum.’’ dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, ‘’Kayra Emir Polat'ın gözlerinde herhangi bir görme kaybı söz konusu değil, belki ilerleyen yaşlarda küçük bir operasyonla bu rahatsızlık düzeltilebilir. Kolobom göz ameliyatı, genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak yine de çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var.’’ diyerek durumun en azından şu an için bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

İris Kolobom Nedir?

Küçük Kayra’nın ‘kedi gözlü çocuk’ lakabını almasına neden olan İris Kolobom, iris üzerinde delik ve yırtık bulunması şeklinde tanımlanıyor. Kolobom, kendiliğinden oluşabildiği gibi vücudun diğer organlarını ve dokularını etkileyen bir sendromun bir parçası olarak da kendini gösterebiliyor. Kolobom genellikle göz bebeğinin kenarında ikinci bir göz bebeği ya da siyah çentik gibi görünüyor. Bu durum, göz bebeğinin alışılmışın dışında düzensiz bir görünüme sahip olmasına neden oluyor. Göz bebeğinden irisin kenarına kadar iris içinde bir bölünme olarak görülebilen Kolobom, tek bir gözü ya da her iki gözü etkileyebiliyor.