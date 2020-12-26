Bursa Teknik Üniversitesi'nin gerçekleştireceği ilk hackaton olan Game of Code için son gün 3 Ocak.

Bursa Teknik Üniversitesi’nin Developer Student Clubs (DSC) ve BilKodTop ekipleri tarafından gerçekleştirilen Game of Code, öğrencilerin algoritma bilgi ve becerilerini geliştirmek için organize edilmiş bir yarışma.

Yarışmacıların, önüne gelen problemleri kodlayarak çözmelerinin yanı sıra zamanla yarışarak en kısa zamanda en doğru çözüme ulaşmalarını ve bunları yaparken hem bireysel gelişimlerini hem de takımsal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Game of Code yarışması 3 Ocak 2021 tarihinde DSC BTU Discord kanalında gerçekleştirilecek. Yarışma akışı, popüler yazılım dillerinin online derleyicilerine sahip, yardımcı bir ekip tarafından oluşturulan bir platform üzerinden yapılacak. Platform linki, yarışma günü tüm BilKodTop & Dsc Btu sosyal medya hesaplarında eş zamanlı olarak paylaşılacak. Yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek için www.dscbtu.site web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Game of Code Ödülleri

1. olan öğrenci veya takıma 2000 Türk Lirası

2. olan öğrenci veya takıma 1000 Türk Lirası

3. olan öğrenci veya takıma 500 Türk Lirası

Ayrıca kazananlar arasından en fazla 1 takıma ya da 2 öğrenciye CITS şirketinde staj imkanı sağlanacak.