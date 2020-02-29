Bursa’dan Yerli Otomobile Büyük Katkı

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobilimizin üretim yeri Bursa olarak belirlendi. Yerli otomobilin üretileceği şehir olarak seçilen Bursa, BTSO liderliğinde ileri teknoloji odaklı çalışmalar yaparak yerli otomobil çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı duyurdu.

Bursa milletvekilleri ile Bursa’daki oda ve borsa başkanları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde bir buluşma düzenledi. Yapılan sırasında önemli açıklamalar yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Millî teknoloji hamlesinin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için kurulacak platforma en yüksek seviyede katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Şehrin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla tarihî bir sorumluluğu yerine getireceğini ifade eden Başkan Burkay, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun üstlendiği liderlik yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesinde itici güç olduğunu belirtti ve Rifat Bey'e Bursa ve iş dünyası adına şükranlarını sunduğunu söyledi. Burkay cümlelerine şu şekilde devam etti: “Sayın Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kurulması planlanan Yerli Otomobil Platformu'na da Bursa iş dünyası olarak en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız.”

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Otomotiv ve Taşıt Konseyi'nin ortak akılla geliştirdiği çalışmalarla ilgili açıklama yapan İbrahim Burkay, Son 7 yılda geliştirdikleri projelerle sektörün gelecek 50 yılının teknolojisini kurguladıklarını belirtti. Bu noktada özellikle BUTEKOM çatısı altında hayata geçirilen İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile mikromekanik ve mikroelektronik alanlarda Bursa’ya çok katkı sağladıklarını ifade etti.

İbrahim Burkay yaptığı konuşmada,

“Bursa’mıza kazandırmaya hazırlandığımız mükemmeliyet merkezlerimiz, gerek yerli otomobilimizin teknolojik donanımlarının geliştirilmesinde gerekse de otonom sürüş yazılımlarında çok önemli rol oynayacak. Diğer taraftan UR-GE ve kümelenme faaliyetlerimizle bin 400 firmamızın yetenek matrislerini çıkardık. Tüm yatırımlarımız ve kaynaklarımızla yerli otomobil projesinin destekçisiyiz.” dedi.

Toplantıya katılan isimler ise; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı EfkanÂlâ ile Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Güler ile Bursa'daki oda ve borsa başkanları oldu.