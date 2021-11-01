Günümüzde hemen hemen herkesin geçirdiği ameliyatlardan birisi olan burun ameliyatı süreci nasıl ilerliyor, bu süreçte neler yapılması gerekiyor?

Burun ameliyatı günümüzde neredeyse geçirmeyenin kalmadığı operasyonlardan biri haline geldi. Ülkemizde de bu konuda oldukça başarılı çok sayıda doktorumuz var. Her yıl yurt dışından ülkemize sadece estetik operasyon geçirmek için bile binlerce insan geliyor.

Ben de bunu yaşamış bir insan olarak sizlere bu yazımda yapılması ve yapılmaması gerekenleri aktarmak istiyorum. Burun estetiği süreci nasıl ilerliyor, riskleri ve dikkat edilmesi gerekenler neler? Gelin birlikte bakalım…

Burun ameliyatı hangi durumlarda uygulanır?

Burun ameliyatı aslında çoğu insanın sandığının aksine sadece burun kemerini düzleştirmek ya da burun ucunu kaldırmak için yapılan bir operasyon değildir. Çoğu insan estetik amacı güderek bu ameliyatı geçirmek istese de aslında birçok sebebi olabilir.

Burun ameliyatı geçiren kişilerin en çok söylediği şeylerden birisi şüphesiz “Nefes alamıyordum.” cümlesidir. Bunu bir bahane olarak görseniz de burunda nefes almayı güçleştiren kemik eğriliği ve burun eti gibi sorunlar oldukça rahatsız edici olabiliyor. Kemik eğriliği eğer düzeltilmezse ilerleyebilen ve solunum yollarının gittikçe daha fazla tıkanmasına sebep olan önemli bir rahatsızlıktır.

Aynı şekilde geçirilen bir kaza ya da doğuştan gelen bir deformasyon sonucu da bu ameliyat hayat kurtarıcı olabiliyor. Tabii ameliyat masasına yatmışken benim gibi eğriliğini düzelttirdiğiniz kemiğin bi de kemerini düzelttirmek isteyebilirsiniz.

Ameliyat öncesinde ne yapmalı veya yapmamalısınız?

Doktorunuzla konuşun

Kendinizi hazırlayın

Beslenme düzeninize dikkat edin

Alkol ve sigaradan uzak durun

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanmayın

Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının

Ameliyattan önceki gece 12’den sonra bir şey yemeyin ve içmeyin

Doktor sözü dinleyin

Burnunuzla ilgili şikayetlerinizi dürüst bir şekilde doktorunuza anlatmalısınız. Kafanıza takılan bir soru olduğunda sormalısınız. Fikirlerinizi birbirinize aktarmanız başarılı bir operasyon geçirmenize fayda sağlar. Burnumun ucu arşa değsin dediğinizde doktorunuz size yüz hatlarınıza gitmeyeceğini söylüyorsa isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Toparlanın

Ameliyat öncesi çevrenizde bu süreci yaşamış insanlar varsa onlarla konuşmak sizi rahatlatabilir. Süreci gözünüzde büyütmeyin. Olabildiğiniz kadar sakinleşmeye çalışın. Burnunuzdaki değişiklikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceğinizi unutmayın. Bu süreçte papatya çayı gibi sizi sakinleştirecek içecekler tüketebilirsiniz.

Beslenme düzeninize dikkat edin

Protein ağırlıklı beslenmeye çalışın. Özellikle ameliyattan önceki son günlerinizde normalde yemediğiniz yiyecekler tüketmekten kaçının. Ameliyata giderken midenizi rahatsız edebilecek şeyler tüketmeyin.

Alkol ve sigara bütün kötülüklerin anasıdır

Alkol bağışıklık sisteminizi düşüreceği için iyileşme sürecinizin yavaşlamasına neden olur. Bu yüzden “O son kadehi içmeyecektim.” diye pişman olmak yerine, mümkünse birkaç hafta öncesinden alkol almayı bırakın.

Sigara içmek de aynı şekilde iyileşme döneminde vücudunuzu zorlayabilir. Ameliyattan sonra nefes almakta da zorlanabilirsiniz. Bu yüzden sigaranın bu süreci daha da zorlaştırmasına gerek yok diye düşünmelisiniz.

İlaçlarınızı doktora danışmadan almayın

Düzenli olarak aldığınız ilaçlar varsa doktorunuza bu ilaçları almaya devam edip etmemeniz gerektiğini mutlaka sorun. Bazı ilaçların kan sulandırıcı özelliği olduğu için ameliyat sırasında sıkıntı yaratabilir.

Güneş ışınlarına karşı dikkat

Yüzümüzde yapılacak işlemden önce ve sonrası için cildimizi UV ışığına karşı korumalıyız. Kullanmak istediğiniz güneş kremi ve nemlendiricileri de yine doktorunuza sorup öyle kullanmanızı tavsiye ederiz. Basit temizleyici ve kremlere yönelmeniz faydalı olacaktır.

Aç kalmaya hazırlanın

Ameliyata girmeyi beklerken malesef ki aç olacaksınız. Bu konuda da tabii yine doktorunuz en iyi bilgiyi size aktaracaktır. Genelde ameliyat gecesi 12’den sonra yemek yememeniz ve bir şey içmemeniz istenir. Ameliyattan önceki son yemeklerinizde ağır gelebilecek yiyecekler tüketmeyin, heyecan ve stres altında olacağınız için mideniz rahatsızlanabilir.

Riskleri neler?

Kanama

Enfeksiyon

Anesteziye karşı olumsuz bir reaksiyon

Burnunuzdan nefes almada zorluk

Burnunuzun içinde ve çevresinde kalıcı uyuşukluk

Düzensiz görünen bir burun olasılığı

Kalıcı olabilecek ağrı, renk değişikliği veya şişlik

Yara izi

Septumda bir delik (septal perforasyon)

Ek ameliyat ihtiyacı

Her ameliyatın olduğu gibi bu ameliyatta da kanama, enfeksiyon ve anesteziye karşı olumsuz reaksiyon gösterme gibi riskleri var. Burnunuzla ilgili oluşabilecek diğer risklerde doktorunuza danışmalı, bir sorun olup olmadığına baktırmalısınız.

Ameliyat sonrasında ne yapmalısınız?

Burnunuzun ameliyattan hemen sonra kanıyor olmasından endişe etmeyin.

Doktorunuzun söylediği şekilde buz uygulayın.

Burnunuzu gelebilecek darbelerden koruyun.

Fazla katı yiyecekler tüketmekten kaçının.

Kendinizi yoracak egsersizler yapmayın.

Ağırlık kaldırmayın .

Kafanızı ani hareket ettirmeyin.

Burnunuzun içine ve dışına baskı uygulamayın.

Ödem atmaya yardımcı besinler tüketin.

Doktorunuza danışmadan gözlük kullanmayın.

Özellikle benim gibi kemerli burnu olanlar için özel tavsiye: Hemen aynaya bakmalısınız! Burnunuzun üzerinde atel ve bandaj olmasına rağmen alttaki düzlüğü hayal edip mutlu olacaksınız. Tabii kendinizi daha iyi hissetmek olmak kolay değil. En zorlu süreciniz önünüzdeki 1-2 hafta olabilir. Unutmayın ki bu süreci herkesin atlatma şekli aynı olmayacaktır. Ameliyat sonrası burnunuzun içerisinde burnu desteklemek amaçlı tampon bulunabilir. Sizi en rahatsız edebilecek şeylerden birisi bu durum olabilir. Tamponlar genelde 1. haftanın sonunda çıkartılır, sonrasında daha rahat nefes alabildiğinizi fark edersiniz.

Özellikle bandajlarınızın veya atellerinizin çıktığı ilk gün burnunuz en şiş halinde olur. Bu yüzden eve gelip aynaya baktığınızda kocaman bir burun görebilirsiniz. Emin olun burnunuzun en kötü haliyle o gün tanışıyorsunuz. Sabırlı olun.

Burnunuzun tam şeklini alması bir yılı bulur. Şişliğin en geç indiği kısım ise burnunuzun ucu olacaktır. Eğer doktorunuz önerdiyse masaj yaparak şişliklerin inmesine yardımcı olabilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçmeye hazırlanmalısınız.

Hepinize temiz nefesler dileriz...