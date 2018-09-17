Ciner Grubu Şimdi de Business HT'nin Yayın Hayatını Bitirdi

Ciner Grubu, Habertürk Gazetesi’nin ardından şimdi de Business HT'nin yayın hayatına son verdi. Grup, kapatma kararı ile ilgili detaylı bir açıklama paylaşmadı.

Geçtiğimiz dönemde Habertürk Gazetesi’ni yayın hayatına son vererek bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Ciner Grubu, yine çok konuşulacak bir işe imza attı. Kendi tabirleriyle ‘Ekonomi haberciliğinin dijital medyadaki yüzü’ olan Business HT kapatıldı.

Business HT’nin internet sitesini ziyaret eden kişiler, ‘BusinessHT.com.tr yayın hayatına son vermiştir. BusinessHTLive yayınlarına, animasyon ve infografikler ile arşiv haberlere BloombergHT.com’dan ulaşabilirsiniz.’ şeklinde bir uyarı ile karşılaştılar.

Ciner Grubu, Business HT’nin neden kapatıldığı ile ilgili detaylı bir açıklama paylaşmadı fakat söz konusu kapatma işleminin Habertürk Gazetesi’nin yayından kaldırılmasına da neden olan dijital medya stratejileri ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Business HT, ekonomi ve finans konularındaki derin analizleri ile Türkiye’nin alanında en önde gelen medya kuruluşlarından biriydi. Business HT’nin yeni adresi BusinessHTLive’a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.