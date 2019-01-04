Hangi marka telefon kullanıyor olursa olsun; bugünlerde Android kullanıcılarını bir araya getiren oldukça önemli bir konu mevcut.

Arka plandaki uygulamaların sizden habersizce durdurulması, Android kullanıcılarını en çok kızdıran sorunlardan biridir. Multitask yapabilmek için veya aniden gelen bir telefon sonrası uygulamaya döndüğünüzde, telefonun size sormadan uygulamayı baştan başlatması bazen sinir harbine yol açabiliyor.

Burada işin trajik olan yanı ise uygulama geliştiricilerinin ve akıllı telefon sahiplerinin bu konuda hiçbir şey yapamaması. Elinden bir şey gelebilecek tek cephe akıllı telefon geliştiricileri...

Firmaların, telefonun şarj ömrünü uzatabilmek için yaptıkları bu küçük 'kurnazlık', bugünlerde büyük bir örgütlenmeye sebep oldu. Dont Kill My App (Uygulamamı Kapatma) isimli web sitesi ile Android kullanıcıları, hangi telefon firmasının arka plandaki uygulamalarını kapattığını seçerek kendilerine bir adet dışkı gönderiyor.

An itibarı ile markalar içerisinde en kötü şöhrete sahip olan Nokia gibi görünüyor. Arka plandaki uygulamaları kafasına göre kapatan bir diğer telefon ise OnePlus... Bakalım yukarıdaki web sitesi akıllı telefon geliştiricileri için bir fark yaratabilecek mi.