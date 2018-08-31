Battle Royale Oyunu SCUM'a "Nazi Destekçiliği" Suçlaması

Son günlerin başarılı oyunlarından SCUM, oyun içerisinde yer alan ve Nazi akımını temsil ettiği düşünülen bir dövmenin fark edilmesi sonucu suçlamaların odağı oldu.

29 Ağustos tarihinde piyasaya sürülen ve kısa zamanda birçok olumlu tepki alarak Devolver Digital’in en başarılı oyunu olma potansiyeli taşıyan açık dünya hayatta kalma ve battle royale oyunu Scum, Scum subreddit kullanıcısının fark ettiği bir detay sonrası zor duruma düştü.

Scum üyesinin fark ettiği detay ise bir hayli ilginç, oyundaki karakterlerden birinin ensesinde yer alan 14 ve 88 rakamlarının Nazi menşeli bir bakış açısının simgesi olması üzerine. Söz konusu 14 rakamı, beyaz üstünlüğünü temsil eden “Fourteen Words” (14 Kelime) referansı olarak kullanılırken, 88 rakamı ise Heil Hitler sloganının alfabede şifrelenmiş halini temsil ediyor.

Bu suçlamanın ardından diğer oyuncular ve Croteam Incubator ekibi yaptıkları açıklamada temel olarak, bunun bir oyun olduğunu ve oyun içeriğinden rahatsız olan insanların oynamamakta özgür olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili açıklamasını bir adım daha öne taşıyan Croteam Incubator ekibi: “Oyun sırf birilerinin duygularını incitiyor diye değişiklik yapılmaya başlanırsa bunun sonu gelmez, elimizde silah dahi bulunmayan karakterler ve sıkıcı bir oyun kalır.” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili ılım bir bakış açısıyla yaklaşan Devolver Digital ise: “Biz Nazi değiliz, biz Alman bile değiliz. Niyetimiz kötü olmasa da söz konusu simgenin gereksiz olduğunun farkına vardık. Gamepires ile oyunu geliştirirken amacımız, hapishane ortamını ve içinde bulunan insanları en iyi şekilde tasvir etmekti. Ancak duyulan rahatsızlığı anlayışla karşılıyoruz, oyunlarımızda nefret dolu ideolojik sembollere yer yok. Bunu göz ardı ettiğimiz ve gözden kaçırdığımız için herkesten özür diliyoruz.” açıklamasında bulunarak söz konusu sembolün oyundan silindiğini belirtti.