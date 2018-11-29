Geçtiğimiz çarşamba günü hacker saldırısına maruz kalan Dell, müşterilerini her ihtimale karşı uyardı.

ABD'li bilgisayar devi Dell, bu ay içerisinde birden fazla kez sunucularına saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Kullanıcıların isimleri, mail adresleri ve şifreleri gibi özel bilgilerini hedef alan saldırılar, geçtiğimiz günlere kadar devam etti.

Dün itibarı ile Dell cephesinden gelen uyarı, kullanıcıların Dell ürünleri için kullandıkları mail adreslerini ve şifresini değiştirmesi yönünde. Her ne kadar Dell herhangi bir kişisel veri çıkışı olmadığını ve siber güvenlik uzmanları tarafından durumun kontrol altına alındığını belirtse de tedbirli olmakta fayda görüyorlar.

Dell tarafından yapılan açıklamada, eğer Dell için kullandığınız mail adresi ve şifreyi ortak olarak diğer sitelerde de kullanıyorsanız şifrelerinizi her yerde değiştirmeniz yönünde.

Son olarak şirket, şifre güvenliği için de bir iki hatırlatmada bulundu. LasPass gibi bir şifre uygulaması kullanılmasının faydalarından söz eden Dell, şifreler için cümle kısaltmaları kullanılması tavsiyesinde de bulundu. Örnek olarak "Günde 3 tane kremalı ve şekerli kahve içerim." cümlesini "G3kvşki" şeklinde bir şifreye dönüştürebilirsiniz.