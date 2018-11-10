Ticaretin içinde batmak gibi büyük riskler olsa da giderek büyümek de ihtimaller arasında. İşte büyük firmaların sağladığı fon desteğiyle yollarına büyüyerek devam eden bazı girişimler. Belki de ileride bazıları dünya çapında bilinen firmalar olacak.

Axios’un haberine göre, otomobil devi Ford elektrikli scooter üreticisi Spin’i 40 milyon dolar karşılığında satın aldı. San Francisco’da kurulan Spin 13 şehirde scooter kiralıyor. Crunchbase’e göre Spin daha Grishin Robotics ve CRCM Ventures gibi yatırımcılar tarafından yaklaşık 8 milyon dolarlık bir fon toplamıştı.

Girişimler

Andreesen Horowitz, yaklaşık 154 milyon dolar değerindeki seyahat uygulaması olan TripActions’ı kurmuştu. Lightspeed Venture Partners, SGCV gibi şirketlerin fonlamasıyla birlikte start-up’ın değeri 232 milyon dolara ulaştı.

Microsoft’un girişimcileri desteklediği M12 oluşumu, acil çağrıları karşılama üzerine bir girişim olan RapidSOS’u fonlamıştı. Playground Global tarafından kurulan RapidSOS şu ana kadar 65 milyon dolarlık bir fon topladı.

Rael, kadınlara yönelik satış yapan bir girişim. Mirae Asset ve GS Reatil Fund tarafından kurulan Rael, kadınlara yönelik güzellik ürünleri satıyor, şu anki değeri 20.4 milyon dolar.

Fonlar ve Firmalar

Biomatics Capital Partners, 300 milyon dolarlık fonlama ilanını duyurdu. Fonlama desteği vereceği girişimler ise klinik araştırma geliştirme alanlarına odaklananlar. Firma, daha önce Alzheimer’ın teşhisi ve tedavisi konusunda yatırım yapan Bill Gates ile çalışmış olan Mike Poole’u bu işin başına getirdi.