Bugüne Kadar Yanlış Kullandığımız Günlük Eşyalar

Hayatımızı kolaylaştıracak çoğu eşyayı ya görmezden geliriz ya da kullanım amacının ne olduğunu anlamadan çöpe atarız. Halbuki kola kutusunda bulunan halka kapağında, lolipop çubuğunun ucundaki deliğin de önemli kullanım amaçları var ve bunlar gibi birçok ürün günlük ihtiyaçlarımızı kolaylaştırsın diye tasarlanmış.

Yeni bir ayakkabı aldığımızda kutunun içinden çıkan minik toplu poşeti hep çöpe attık. Sos tenceresinde pişirdiğimiz bolonez sosu karıştırırken tahta kaşığı tezgahı kirletmeden koyacak bir yer aradık durduk. Bir de kolanın içine koyduğumuz pipetin yukarı çıkmasını nasıl engelleyceğimizi bir türlü bulamadık.

Hayatımızı kolaylaştıran eşyaları nasıl kullanacağımızı bir türlü bilmeyenlerin sayısı eminim bir hayli fazladır. Halbuki ayakkabı kutusunun içine konulan poşetin de, sos tencelerinin sapında bulunan deliğin de son derece yararlı kullanım amaçları var. Bugüne kadar görüp ne olduğuna kafa yormadığımız, muhtemelen en başından beri yanlış kullandığımız eşyalar nelermiş, doğru kullanım alanlarıyla birlikte bakalım.

Meyve suyu kutuları

Ebeveynlerin en dert ettiği şeylerden birisi, eline meyve suyu ve çikolata verdikleri çocuklarının tüm giysileri her seferinde özenle mahvetmesidir herhalde. Kimi çocuk meyve suyunu elinden düşürür, kimisi oyun yaptığını sanıp kutuyu sıkar ve en sonunda mutfak hep berbat olur.

Meyve suyu kutularında tam da çocuklar için tasarlanmış bir şey var aslında. İki yana doğru açılan üçgen kapaklar, çocuklarınızın meyve suyu kutusunu çok daha rahat ve ergonomik bir şekilde tutmasını, dikkatsiz olduğu zamanlarda elinden kayıp gitmesini önlemek için varlar.

Meyve ve sebze soyacağı

Adından da anlaşılacağı üzere bu soyacaklar, sert meyve ve sebzeleri çok daha kolay bir şekilde soyabilmemiz için tasarlanmışlar. Kullanım alanı geniş olmasına rağmen biz nedense bu soyacakları genellikle salatalık, kabak ve patlıcan soymakla sınırlı tutuyoruz.

Halbuki meyve ve sebze soyacağı, ağlamaya fırsat tanımadan hızlıca soğan soymanıza olanak sağlayacak en büyük yardımcılardan birisi. Televizyonlarda usta aşçılardan gördüğünüz soğan doğrama yöntemini, meyve ve sebze soyacağını kullanarak rahatlıkla elde edebilirsiniz.

Kola tenekelerinde bulunan kapaklar

Diyelim ki arkadaşınızla bir kafeye gittiniz, birazdan ciddi bir konuşma yapacaksınız. Sipariş ettiğiniz kolaya pipeti koyduktan sonra pipetin çılgınlar gibi dans etmesi hepimizi en sinir eden şeylerden birisi olmuştur. Biz muhabbete odaklanmaya çalışırken pipet bu sırada koladan kurtulmaya çalışır.

Kolayı çoktan bardağa koyduysanız geçmiş olsun ancak hala teneke kutudan içiyorsanız, kapağı kutunun açık olduğu yöne çevirin ve pipeti bu kapağın içinden geçirin. Bu sayede hem siz hem de pipetiniz sakin bir şekilde kolanın tadını çıkarabilecektir.

Alışveriş arabasının yanında bulunan askılıklar

Aylık market alışverişine gittiğimiz zaman o alışveriş arabası dolup taşar. Taşmasa bile ezilmesinden çekindiğimiz domatesleri ve kırılmasından korktuğumuz yumurtaları nereye yerleştireceğimizi bir türlü bulamayız.

Alışveriş arabasını tasarlayan insanlar aslında bunu çok önceden düşünmüş ama biz yeni yeni farkına varıyoruz. Arabanın hemen kenarında, poşetleri tek tek asabileceğimiz askılıklar bulunuyor. Bu askılıklar sayesinde kırılmasından korktuğumuz tüm ürünleri buraya asıp, otobüse ya da arabamıza kadar tüm alışverişimizi güvende tutabiliriz.

Sos tencerelerinin sapında bulunan delikler

Hepimiz bu sos tencelerinin sapında bulunan deliklerin asmak için tasarlandığını düşünmüşüzdür. Aslında doğru, dolabında yeterince yer olmayan ya da estetik açıdan tüm tencelerini aynı yere asmak isteyen çoğu insan, sapta bulunan bu deliklerden yararlanıyorlar.

Bu deliklerin farklı bir kullanım amacı daha olduğunu söyleyelim. Salçalı kaşıkla tezgahı kirletmek istemiyorsunuz ancak koyacak bir yer de bulamadınız diyelim. Tencerenin içine bırakmak da bir seçenek tabii ama eğer kullandığınız kaşık plastikse, böyle bir şey yapmanızı kesinlikle önermiyoruz. Bunun yerine kaşığın sapını, tencerede bulunan delikten geçirin ve kaşığınız için yer arama derdinden kurtulun. Kaşığın ucu tam olarak tencereye denk geldiği için aman aktı mı, ocağım kirlendi mi diye de bir derdiniz olmayacaktır.

Dikiz aynasında bulunan mandal

Bunu bilmeyen de yoktur demeyin, yıllar boyu araba sürmüş ancak 28 yaşına geldiğinde bunun ne olduğunu yeni öğrenen bir insan tanıyorum. Dikiz aynasının hemen altında bulunan mandalı çoğu insan aynayı aşağı yukarı daha rahat hareket ettirelim diye var sanıyorlar ancak o mandalın son derece hayati bir önemi var.

Eğer dikiz aynanızı biraz kurcalarsanız mandalı hareket ettirdiğiniz zaman aynadaki görüntünün akşam karanlığında tamamen değiştiğini göreceksiniz. Bu mandal, akşam saatlerinde arkadan gelen arabanın farlarıyla öndeki sürücünün gözünü almasın diye tasarlanmış. Siz bu mandalı aşağı doğru hareket ettirdiğiniz zaman ayna ışığı kendi içerisine absorbe ediyor ve görüntüyü sürücüye göz yormayacak şekilde iletiyor.

Lolipop çubuklarındaki düdük sandığımız delik

Çocukluğumuzun en güzel abur cuburlarından biri, sonunda bizi bir düdük bekleyen lolipoplardır elbet. Biz o düdüğü lolipopun bir parçası, üreten kişilerin çocuklara bir hediyesi olarak görsek de o deliğin üretim amacı tam olarak bu değil.

Çubuğun hemen üstünde yer alan o delik, lolipopun boğazımıza kaçmasını ve doğal olarak boğulmamızı engellemek için tasarlanmış. Üretim sırasında şeker ilk önce bu deliğin içerisine dökülüyor ve çubuğun etrafını saran şekeri sıkı bir şekilde tutmasına olanak sağlıyor. Böyleylikle biz lolipopu ne kadar sert bir şekilde tüketmeye çalışırsak çalışalım şeker her zaman olduğu yerde kalıyor ve soluk borumuz için bir tehlike oluşturmuyor.

Noodle kutuları

Dışarıdan noodle sipariş ettik, bize verilen uzun çubuklarla birlikte film izlerken yemeye başladık diyelim. Özenle hazırlanmış noodle’a ulaşmak kolay da tavuk ve sebze parçaları hep kutunun altında kalıyor ve filmi bırakıp resmen kutunun dibindekilerle ilgilenmek zorunda kalmıyoruz.

Noodle kutuları aslında film keyfimizi bozmamamız için özenle tasarlanmış. Eklenti yerlerinden kutuyu ayırırsanız, dikey olan kutunun plastik tabağa dönüşümünü kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Ayakkabı kutusunun içine konan minik poşetler

Yazımızın ilk başlarında ayakkabı kutularının ve çantaların içine konan minik poşetlerden bahsetmiştik. Çoğumuz içinde minik toplar olan ve üstünde “yutmayınız” yazan bu poşetleri doğrudan çöpe atarız. Halbuki bu minik toplar, ayakkabı gibi birçok tekstil ürününün uzun ömürlü olmasına olanak sağlıyor.

Silika jel malzemesinden oluşan bu minik toplar, bulunduğu ortamdaki nem oranını azaltmaya yardımcı oluyor. Yani bu topu kıyafetlerinizin, ayakkabılarınızın ya da çantalarınızın yanına koyarsanız, rutubeti engellemiş oluyorsunuz.

Fırının hemen altındaki çekmece

Fırınların altında genellikle başka şeyler için kullandığımız bir saklama alanı bulunuyor. Biz burayı genellikle çekmece niyetine, üst raflara sığmayan şeyleri saklamak için kullanıyoruz ancak bu yerin kullanım alanı, fırında pişirdiğimiz yemekle doğrudan orantılı.

Yemek yapmayı seven çoğu kişinin bildiği üzere yemekleri piştikten sonra fırında tutmaya devam edersek bu yemekler kurur. Yemek saatine kadar dışarıda bekletirsek de soğur ve tekrar ısıtmak zorunda kalırız. Fırının altında yer alan çekmece tam olarak burada devreye giriyor. Yemekleri fırından gelen sıcaklıkla ısınan bu çekmeceye koyduğumuz zaman hem yemeklerin soğumasını, hem de kurumasını engellemiş oluyoruz.