Geçtiğimiz ayın başından beri Türk sinemasının önü alınamayan bir kriz ortamına girmesi sonrası taraflar, ilk kez ortak bir payda bulmaya çalışacak.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin vizyona girememesi ile başlayan anlaşmazlık ortamı git gide bir kaosa dönüşmüştü. Yılmaz Erdoğan'a Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimler de katılmış ve Mars Grup cephesinden gelen sert ve keskin açıklamalarla ortalık iyice karışmıştı.

Tüm bu süreçte ilgili çalışmalarını sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu" teklifini karara bağlayarak, promosyonlu sinema bileti uygulamasına son vermişti.

Mars Cinema Group ve film yapımcıları, 23 Ocak Çarşamba günü oldukça kritik bir toplantıya katılacaklar. Toplantının en önemli gündem konusu ise yapımcıların haberi olmadan satılan 7 milyon kampanyalı biletin gelir dağılımı olacak.

Gelinen noktada, toplantıda Mars Grup ile sinemacılar anlaşma sağlayabilirse, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Karakomik Filmler ve 'Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi de açıklığa kavuşmuş olacak.