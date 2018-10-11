Xiaomi Mi Mix 3 Çıkış Tarihi - Özellikleri - Snapdragon 855

Çinli dev Xiaomi, Mi Mix 3'ün çıkış tarihi hakkındaki dedikodular, geri sayım sayacı ile geri döndü. Çin'de popüler olan arama motoru Sogou'nun sayfasında ürünü aradığınızda, 15 Ekim günü saat 14:00'a geri sayan bir sayaçla karşılaşıyorsunuz. Sayfada ürünün olası özellikleri de yazılmış.

Xiaomi Mi Mix 3, Çinli firmanın amiral gemisinin yeni versiyonu olacak. Çıkış tarihine ise yalnızca dört gün kalmış olabilir.

Çıkış tarihi hakkındaki bilgi Çinli arama motoru Sogou'ya dayandırılırken, çıkan sayfalarda yeni gelecek ürünün sahip olması beklenen özellikler de yer alıyor. Bu detaylara göre 6.4 inçlik bir ekrana sahip olan cihazın 3850 mAH bataryası, 8 GB RAM'i ve 256 GB hafızası bulunacak. Daha önceki görüntülerden yola çıkarak üç arka kamera olması beklenen telefonun bu defa arkasında 16 MP + 12 MP'lik ikili kamera, önünde ise 20 MP selfie kamerası olacağı düşünülüyor.

Cihazın Snapdragon 855 çipsetleri ile gelmesi de bir başka büyük sürpriz. Qualcomm'un yeni Snapdragon 855 çipsetleri yakında açıklaması zaten bekleniyordu. Geri sayım sayfasında bazı render modelleri de yer amakla beraber, bunların tasarım aşamasında kalmış olan ve ürünün son halini göstermeyen tasarımlar olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Şu anda her şey söylentiden ibaret, en iyisi yine Xiaomi'den resmi bir açıklama beklemek.